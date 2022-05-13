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Samsung çip fiyatlarında artış yapacak

Samsung çip fiyatlarında artış yapacak

Geçen yıl yaşanan küresel çip krizinde nispeten istikrarlı bir fiyat politikası izleyen Samsung, fiyatlarına yüzde 15-20 oranında zam yapmaya hazırlanıyor.

Samsung’un bu yıl çip ürettiği müşterileriyle görüştüğü ve artan ham madde ve maliyet fiyatlarından dolayı endüstri genelinde yaşanan fiyat artıran firmalar arasına katılarak yüzde 20’ye varabilecek fiyat artışı yapmayı planladığı belirtiliyor.

Bloomberg kaynaklarına göre sözleşme bazlı çiplerde ürünün cinsine bağlı olarak yüzde 15-20 oranında bir artış öngörülüyor. Buna göre Samsung müşterilerinin bir kısmıyla pazarlığı tamamlarken kalanlarla görüşmeler devam ediyor. Artan fiyatlar yılın ikinci yarısından itibaren geçerli olacak.

Samsung’un artış kararı geçtiğimiz yıl yaşanan küresel çip krizi sonrası endüstrinin önemli bir kısmının fiyatları artırmasına rağmen nispeten daha istikrarlı bir fiyat politikası güden firma için önemli bir değişiklik anlamı taşıdığı belirtiliyor.

Firma son dönemde Ukrayna’daki savaş, Çin’de yaşanan kapanmalari artan kredi oranları ve enflasyon gibi birçok makro risk ile karşı karşıya. Bu durum önümüzdeki birkaç yılın planlandığı işler için önemli bir köstek anlamına geliyor.

Artış hamlesinin akıllı telefon, otomotiv ve oyun konsolu üreticileri gibi birçok sektörde firmaların fiyat baskısını daha fazla hissetmesine ve bunu tüketiciye yansıtması bekleniyor.

Etiketler samsung çip fiyat
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