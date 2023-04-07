SEO Ajansı Nedir

Web sitenizin arama motorlarında daha görünür hale gelmesi için Mobitek SEO ajansı ile çalışın

Bir SEO ajansı kısaca mevcut markanızı dolayısıyla ürün ve hizmetlerinizi dijital dünyada öne çıkarmaya yardımcıdır. Bir kişi herhangi bir ürün ya da hizmet ararken Google, Yandex, Bing gibi arama motorlarını kullanır. Arama bölümüne ürün ya da hizmeti yazarak sonuçlarda çıkan firmaları görebilmektedir. Sonuçlarda ilk sayfada çıkmak her daim size artı değer kazandıracaktır. Aramalarda eğer geri sayfalara düşmüşseniz bulunmanız güçleşecek dolayısıyla bu da satışlarınızı olumsuz yönde etkileyecektir. SEO ajansı Mobitek olarak size uzman ekibimizle SEO konusunda yardımcı oluyor ve dijital dünyada geniş kitlelere ulaşmanızı sağlıyoruz.

SEO Ajansı ile Çalışmanın Ne Gibi Ayrıcalıkları Bulunmaktadır?

Eğer uzman değilseniz kendi başınıza bireysel çabalarınızla markanızı, ürün ya da hizmetlerinizi dijital dünyaya tanıtmanız çok zordur. Çünkü dijital dünyanın dinamikleri çok farklı işler. Bir SEO ajansı dijital dünyanın dinamiklerini, yeniliklerini yakından takip eder. Bu nedenle çağa uygun çözümler sunar. SEO ajansı uygulayacağı SEO planlaması ile aranmalarda öne çıkmanız sağlanacak ve ürün ve hizmetlerinizi hedef kitlenize çok daha rahat ulaştırabileceksiniz.

Bir SEO ajansı organik aramalarda sizi ön plana çıkarmayı hedefler. Bunun için de çeşitli çalışmalar yürütür. Bunlar arasında en önemli konulardan bir tanesi anahtar kelime analizidir. Anahtar kelime analizi sektörünüzde en çok hangi kelimelerle arandığınızı ortaya koyar. Bu sayede bu anahtar kelimeler kullanılarak içerikler ve reklamlar oluşturulur. Sizin ürün ya da hizmetinizden faydalanmak isteyenler bu sayede sizlere rahatlıkla ulaşabilir.

Bir diğer önemli konuda da Pazar araştırmasıdır. Pazar araştırması rakiplerinizin durumunu ölçer. Sektörünüzdeki lider firmalar, kullandıkları içerikler, aranma oranları, tıklanma oranları gibi pek çok veri ortaya konur. Sonrasında stratejik bir plan ortaya konur ve bu plan doğrultusunda çalışmalar yürütülür. SEO ajansı çalışmalarından bir diğeri de site için SEO’dur. Site içi SEO’da ürün ya da hizmetlerinizin doğru anahtar kelimelerle ifade edilmesi, linkler verilmesi, SEO’ya uygun yazı ve görsellerin eklenmesi gibi işlemler yapılır.

Başka bir çalışma da mevcut sitenizde SEO’yu olumsuz etkileyecek durumların bulunarak düzeltilmesidir. Sektör ya da ürününüze uygun olmayan içerikler sizi Google gibi aramalarda geri plana atacaktır. Ürün ya da hizmetinize uygun olmayan içerikler kaldırılmalı ve SEO’ya uygun içerikler ile düzeltilmelidir. Bunu da yine SEO ajansı olarak ekibimiz sizler için gerçekleştirmektedir. SEO çalışmasından sonra geri dönüşüm oranları, SEO çalışmasının ne denli başarılı olduğu gibi detaylar sizlere rapor olarak sunulmaktadır.

Mobitek ile Kusursuz Hizmet Kapınızda

Arama motoru optimizasyonu yani SEO sürekli değişen bir yapıya sahiptir. Sürekli güncellemeler ve yenilikler söz konusudur. Bu nedenle uzman bir ekipten, SEO ajansı ekibinden destek almanız önemlidir. Bilinçsiz bir şekilde yapılacak SEO çalışması Google politikalarına uygun düşmeyebilir ve web siteniz SEO cezası almasına neden olabilir. Bu gibi sorunların ortaya çıkmaması adına Mobitek olarak sizlere SEO konusunda uzman kadromuzla destek vermekte, sizi dijital dünyada üst sıralara çıkmanıza yardımcı olmaktayız.