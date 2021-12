SEO ajansı seçerken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

İnternet ve dijital pazarlama dünyasında var olmanın neredeyse bir zorunluluğu haline gelen SEO, arama sonuçlarında ilk sıralarda çıkmak ve hedef kitleye ulaşabilmek için yapılan çalışmaların bütünüdür.

Bu açıdan tüketici ya da kullanıcı açısından çeşitliliğin her geçen gün daha da arttığı dijital dünyada yerini almak isteyen her işletme, şirket ve firmanın SEO’ya gereğinden fazla önem vermesi gerekiyor. Bu önem doğrultusunda her geçen gün SEO hizmeti veren ajansların sayısı da giderek artıyor.

Yer aldığınız pazarda öne çıkmak, daha fazla insana ulaşarak hedef kitlenizi genişletmek, mevcut olan hedef kitlenizi tanımak, marka kimliğinizi tanıtmak; sosyal medyanın, Google Ads’in ve içeriğin gücünü SEO ile birleştirmek ve görünürlüğünüzü daha da artırmak için kaliteli hizmet veren bir SEO ajansı ile iş birliği yapmanız gerekiyor. Peki, SEO uzmanları arama motoru optimizasyonu için neler yapıyor ve SEO ajansı seçerken nelere dikkat edilmedi?

SEO Uzmanları Arama Motoru Optimizasyonu İçin Neler Yapıyor?

Alışkanlıkların değiştiği, geleneksel pazarlamanın yerini dijitale bıraktığı, bilgiye ulaşmanın eskiye oranla çok daha kolay ve hızlı olduğu bir dönemin içerisindeyiz. Bu baş döndüren değişim ve dönüşüm tüm hızıyla devam ediyor. Dolayısıyla insanlar ulaşmak istedikleri ürün, hizmet veya bilgiye kolayca ulaşmayı arzuluyor. İşte tam da bu noktada güncel algoritmalara uygun optimize edilen, gerek tasarımıyla gerekse de güçlü içeriklerle kullanıcıya hitap eden web sitelerine ihtiyaç duyuluyor. Bu aşamada SEO uzmanları web sitesini tarayarak sayfaların Google algoritmaları tarafından görünebilirliğini, trafiğini ve otoritesini nasıl artırabileceklerine, kullanıcıların web sitesinde daha uzun süre geçirebilmeleri için neler yapılabileceğine ve çok daha fazlasına bakıyor.

SEO uzmanları web sitesi sayfalarını analiz ederek teknik iyileştirmelerin yapılmasını sağlıyor, sayfaların indexe girmesine ve botlar tarafından taranmasına yardımcı oluyor, yeterli bir hız söz konusu değilse site hızının artırılması için önerilerini sunuyor, içerik stratejileri oluşturarak web sitesinin ve web sitesinde yer alan içeriklerin, tarama ve analizlerine uygun şekilde yeniden yapılandırılmasını sağlıyor, backlink alımlarını ve stratejilerini, güncel algoritmalara göre şekillendirerek güçlü web sitesi sayfalarına sahip olmanıza yardımcı oluyor. Peki SEO hizmeti alırken ve SEO ajansını seçerken nelere dikkat etmeli; web sitenize, marka kimliğinize ve işinize en uygun ajansı nasıl seçebileceğinizi öğrenmek ister misiniz?

Seo Hizmeti Alırken ve SEO Ajansınızı Seçerken Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Önceki ve Mevcut Müşteri Portföyü Sizi Tatmin Ediyor Mu?

SEO ajansının deneyimi, önceki ve mevcut müşteri portföyü dikkat edebileceğiniz unsurlar arasında yer alır. Bunun için geçmişte yapılan çalışmaların örneklerini ajanstan rica edebilir, web siteniz için nasıl bir yol izlenebileceğini öğrenebilirsiniz. Mevcut müşterilerle yaptıkları çalışmaları dinleyebilir, önceki deneyimlerinden de bahsetmelerini isteyebilirsiniz.

Sektörünüz Konusunda Bilgileri Var mı?

Elbette ki deneyim ve bilgi sahibi olmak her zaman önemlidir. Eğer görüştüğünüz ajans sektörünüz hakkında bilgi sahibi ve rakiplerinizin çalışmalarından haberdar ise seçim aşamasında bir adım öne geçebilir. Ajansın sektör dinamiklerinizi tanıması, rakip analizini güçlü bir şekilde yapması önemlidir.

Firmanıza Özel Çözümleri Var Mı?

Her firma ve sektör farklı dinamiklere sahiptir. Şirketinizin ve sektörünüzün ihtiyaçlarının doğru analiz edilmesi, yapılacak çalışmaların bu dinamiklere göre şekillenmesi ve sürecin bu analizler sonucu stratejiye dönüşmesi sizi bir adım ileriye taşır.

Gerçekçi Bir Çalışma Planı Sunuyorlar Mı?

SEO çalışmaları uzun bir emek, zaman ve istikrarlı bir çalışma ister. SEO, karşılığını almanız için sabretmenizi gerektiren bir yatırımdır. Bu yüzden seçim aşamasında teknik ve içerik konularında SEO ajansınızın size gerçekçi bir çalışma planı sunup sunmadığını değerlendirebilirsiniz.

İçerik Stratejileri Oluşturacaklar Mı?

Web sayfalarınızın aramalarda görünür olması, botlar tarafından görülmesi için kaliteli bir içerik çalışmasının yapılması gerekir. İçerik stratejileri ise SEO ajansı tarafından oluşturulur. Ajanslarla görüşme esnasında sizin için oluşturabilecekleri içerik stratejilerini sorabilir, web sayfalarınızda nerelerde eksiklik gördüklerini sorabilirsiniz. Kaliteli blog, ürün ya da kategori içerikleri, güçlü bir hakkımızda sayfası ile sizin de aramalarda görünürlüğünü artırmanız mümkündür.

SEO Durum ve İlerleme Raporlarını Sizinle Paylaşacaklar Mı?

SEO ajansınıza karar verirken nasıl bir raporlama stratejisi kullanacaklarını, raporlama süre aralıklarını sorabilirsiniz. Böylece ne kadar sürede ne kadar yol aldığınızı görebilir, SEO ajansınızla iş birliği içerisinde çalışmalarınıza devam edebilirsiniz.

Siz de alanında deneyim sahibi, farklı sektör dinamikleriyle çalışmış CRM Medya öncülüğünde SEO çalışmalarınıza başlayabilir, güçlü ve alanında otoriter bir web sitesine sahip olabilirsiniz.