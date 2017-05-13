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  3. 13 Mayıs 2017 10:34

Seri üretime geçildi ! Haziran sonuna hazır...

Milli Piyade Tüfeği'nin üretici Kale Kalıp IDEF 2017'de görücüye çıkarttığı 5-56 Piyade Tüfeği çok beğenildi.

Seri üretime geçildi ! Haziran sonuna hazır...
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Milli Piyade Tüfeği (MPT-76)’nin üreticisi Kale Kalıp IDEF 2017’de görücüye çıkarttığı 5-56 Piyade Tüfeği büyük beğeni topladı.

Milli Piyade Tüfeği (MPT-76)’nin üreticisi Kale Kalıp IDEF 2017’de görücüye çıkarttığı 5-56 Piyade Tüfeği büyük beğeni topladı. 5-56 Piyade Tüfeğinin TSK envanterine Haziran sonunda girecek. Kale Kalıp Genel Müdür Yardımcısı Murat Han kısa ve uzun menzilli olarak üretimin yapıldığı belirtti. Toprak, “Susturucu takabilme özelliği bulunan 5-56 dakikada 800 mermi atma özelliğine sahip. Ön büyük özelliği ise yüzde 100 yerli sermaye ile üretilmiş olmasıdır” dedi.

SERİ ÜRETİM

Haziran ayında ordu envanterine ilk teslimatın yapılacağını kaydeden Toprak, “Seri üretimlerimiz başarıyla devam ediyor. TSK’ne ilk teslimat için birkaç ayımız kaldı” dedi.

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