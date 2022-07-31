Simple Browser engelsiz tarayıcı sayesinde farklı gezinme seçeneklerine sahip olacaksınız.

Simple Browser engelsiz tarayıcı sayesinde farklı gezinme seçeneklerine sahip olacaksınız. En çok beğenilen ve tercih edilen özelliklerinden biri olan özel link oluşturma seçeneği aktif olarak hizmet vermektedir. Uygulamanın indirme işlemini tamamladıktan sonra kolayca giriş yapabilirsiniz. Ardından menü arayüzünden bağlan butonuna basmanız yeterli olacaktır. Uygulama sizi otomatik olarak en hızlı internet erişimini sağlayacak IP adres ağına ekleyecektir. Bu sayede gideceğiniz sitelerdeki engelleri kolaylıkla kaldırmış olacaksınız. Simple Browser ile kesintisiz internetin keyfini çıkararak işlemlerinize kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Aynı zamanda bir tarayıcı özelliği sunar ve birçok farklı özelliği içinde barındırır. En çok tercih edilen ise web sitelerinin oluşturduğu bariyer sorununu ortadan kaldırmaktır.

Web sitelerinin engellenmesi durumunda, belli problemler meydana gelebilir. Sitelerin engellenmesi durumunda, bu platformlara giriş sağlayamazsınız. Ancak lite browser sitesi üzerinden alacağınız tarama hizmetleri doğrultusunda web sitesi engeli kaldırabilmeniz mümkündür. Bunun yanı sıra, Proxy tarayıcı işlemleri, VPN tarayıcı ve gizli tarayıcı olan birçok hizmetten de yararlanabilirsiniz. VPN tarayıcısı, şifreli ve anonim bir işlemdir. Bağlantıların şifreli olması ise güvenlik unsurunu artıran bir detay olmaktadır. Vpn browser hizmeti sayesinde, bağlantınızı şifreledikten sonra, güvenliğinizi artırabilirsiniz. Bunun yanı sıra, web sitesi engeli kaldırma uygulamasında ise herhangi bir yapılandırma olmaksızın webte yer alan sitelerin engeli kaldırılmaktadır.

Uygulama üzerinden alabileceğiniz proxy browser hizmeti ise ISS ve diğer izleyicilerin internet üzerinde sörf yapabilmeleri adına uygulanan bir işlemdir. Gizlilik tarayıcısı hizmetleri sayesinde, yapılandırmaya gerek kalmadan ve hızlı bağlantı uygulaması sayesinde internet üzerinde gezinebilirsiniz. Kayıt, yapılandırma ve benzeri işlemler olmadan basit bir kullanım ile bu işlemleri kullanabilmeniz mümkündür. Bunun yanı sıra, herhangi bir işlem yapmadan sitelerin engelinin kaldırılması durumunda, tarayıcının keyfini çıkarabilirsiniz. Sorunsuz iletişim için bu platform üzerinden tarama işlemleriyle ilgili hizmet alabilirsiniz. Vpn taraması işlemi veri koruma, gizlilik ve güvenlik için de gereklidir. Yerleşik hızlı vpn ve güvenli şifreli tünel teknolojisi sayesinde bu tarama işlemleri sağlanmaktadır.