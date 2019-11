Skandal! Google hastaların sağlık kayıtlarını ele geçirdi

Şimdilik tıbbi kayıtları toplananlar, ABD'nin iki numaralı sağlık hizmetleri kuruluşu olan, 50 eyaletten 21'i ile Columbia federal bölgesinde faaliyet gösteren, 2600 hastaneli Katolik bir kurum olan Ascension'da tedavi gören hastalar.

Ancak Google'ın 'Project Nightingale' adını verdiği sağlık verisi toplama faaliyetinden Ascension'un ne doktorlarının ne de hastalarının haberi var.

Buna rağmen teknoloji devi her şeyin yasalara uygun olduğunu savunuyor.

İlkin The Wall Street Journal (WSJ) ardından The New York Times gazetelerinin verdiği haberlere göre, programda yığılan veriler, hastanın adı-soyadı, doğum tarihi eşliğinde laboratuvar sonuçları, doktor teşhisleri, hastane kayıtları dahil tüm sağlık geçmişini içeriyor.

Google'ın en az 150 çalışanının bu verilere erişimi var. Üstelik bazı Google çalışanlarının bu verileri indirdiğinden endişe ediliyor.

Ascension'un anlaşmaya vararak paylaştığı verilerin Google tarafından ileri yapay zeka ve makine öğrenme süreçlerini kullanan yeni bir yazılım tasarımlamak için kullanıldığı, bu yazılımla bireysel hasta bakımının yeniden düzenlenmesinin amaçlandığı belirtiliyor.

Proje, Google’ın bulut departmanı altında geliştiriliyor.

Bulut sunucular kullanılması, Ascension sağlık hizmeti sağlayıcılarının 'hasta arama' denilen bir aracı kullanmasını sağlayacak, bununla her hastanın tüm sağlık geçmişinin birarada bulunduğu bireysel sayfasına pat diye erişilebilecek.

'Project Nightingale' haberi teknoloji devlerinin mahremiyet ihlallerine dair yeni bir skandal şeklinde patlasa da, Google, projenin Federal Sağlık Yasası'na tamamen uygun olduğunu ve kurdukları sistemin hasta verileri için sağlam korumalar içerdiğini söyledi.

The Verge'in sorularını yanıtlayan Google sözcüsü, kendilerinin vardığı gibi bir anlaşma sözkonusuysa bir sağlık hizmetleri kuruluşunun çok hassas sağlık kayıtlarını teknoloji çalışanlarıyla paylaşmasının sektörün standart pratiği olduğunu anlattı.

Hastalarının özel tıbbi verilerini kullanarak bu sağlık hizmetleri kuruluşunun işine yarayacak araçlar kurduklarını söyleyen Google sözcüsü, bu yüzden hastaları haberdar etmelerinin gerekmediğini iddia etti.

Milyonlarca Amerikalının sağlık kayıtlarını gizlice toplamadıklarını savunan Google sözcüsü, tek amaçlarının kendileriyle veri paylaşan sağlık kuruluşuna bunu hizmet olarak geri vermek olduğunu, daha önce konuyla ilgili açıklama yapmamalarının projenin erken aşamalarda olmasından kaynaklandığını öne sürdü.

ABD'nin Sağlık Sigortası Taşınabilirlik ve Sorumluluk Yasası (HIPAA), hastanelerin sağlık hizmeti sağlamasına yardımcı olmak için kullanılacaksa iş ortaklarıyla hastaların verilerini paylaşmaya izin veriyor.

Silikon Vadisi'nin diğer devlerinden Amazon, Apple ve Microsoft da sağlık sistemine müdahil olup hasta verilerini ele geçirmek yönünde çalışmalar yürütüyor, ama henüz Google'ınki gibi muazzam çapta bir anlaşmaya ya henüz varamadı ya da vardığı henüz ortaya çıkmadı.