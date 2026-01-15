Sonunda ''Hey Grok bikini giydir'' rezaleti tamamen sona erdi!

Eski adı Twitter olan X'te yapay zeka modeli Grok üzerinden özellikle siyasi isimlere yönelik “bikini giydir” komutlarıyla başlayan skandalda önce bu komutu ücretli aboneler için sınırlayan X şimdi de tüm benzer komutları tüm X kullanıcıları için kısıtladı.

Sosyal medyanın en güçlü oyuncularından X'te yapay zeka asistanı Grok kullanılarak kadın, erken, ünlü, ünsüz farketmeden hemen herkesi hedef alan “bikini giydir” komutlarıyla üretilen içerikler rezaletinde X sonunda ilk başta atması gereken adımı attı.

X’in yapay zeka robotu Grok, bir güncellemenin ardından yeni yılda çocuklar dahil herkesin kıyafetini çıkardığı görseller oluşturmaya başladı.

Kullanıcıların Grok’a "bikini giydirme" ve "kıyafet çıkarma" gibi komutlar vermesi platformda iğrenç bir akıma dönüşmüştü.

Avrupa Birliği (AB) ve bazı Asya ülkeleri, X’in yapay zeka sohbet robotu Grok’un, çocuklar da dahil insanların cinsel içerikli ve çıplak görüntülerini oluşturmasına tepki göstermiş, X'in sahibi Elon Musk ise X üzerinden yaptığı bir paylaşımda "sansür için her türlü bahaneyi arıyorlar" demişti.

Türkiye konuyla ilgili ilk adımı atan ülkelerden biri oldu ve söz konusu paylaşımlar Türkiye'de engellendi.

Ancak tüm dünyadan peşpeşe gelen tepkiler sonrasında X de harekete geçerek önce bu komutları sadece ücretli abonelerin kullanmasını sağlayan düzenlemesini devreye aldı.

Ancak "hey Grok bikini giydir" rezaleti devam edince X ilk başta atması gereken adımı sonda attı ve Grok’a bikini veya benzeri açık kıyafetlerle gerçek kişileri gösterecek şekilde fotoğraf düzenlemesini tüm kullanıcılara yasakladı.

X'in Grok'a getirdiği kısıtlama artık ücretli ya da ücretsiz tüm aboneler için geçerli olacak.