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Sorgusu tamamlanan Telegram ceosu mahkemeye sevk edildi

Sorgusu tamamlanan Telegram ceosu mahkemeye sevk edildi
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Sorgulama işlemi biten Telegram CEO'su Pavel Durov'un ilk duruşma için hakim karşısına çıkacağı bildirildi.

Telegram CEO'su Pavel Durov, gözaltından serbest bırakıldı.

Fransız savcılar,  mesajlaşma uygulamasının yasadışı faaliyetler için kullanıldığı iddiaları üzerine dört gün süren sorgulamanın sona erdiğini açıkladı.

Durov, cumartesi günü Paris yakınlarındaki Le Bourget havaalanında gözaltına alınmıştı.

France24 haber sitesinin bildirdiğine göre Paris savcılığından yapılan açıklamada, “Soruşturma hakimi Pavel Durov'un polis gözetimine son verdi ve ilk duruşma ve olası bir iddianame için mahkemeye çıkarılmasını sağlayacak” denildi.

Reuters ise adli kaynaklara dayandırdığı haberinde, Durov'un polis sorgusunun sona ermesinin ardından soruşturma hakimine sevk edildiğini bildirdi. 

"TUTUKLAMA EMRİ ÇIKARILDI"

ABD basını, Durov için tutuklama emri çıkarıldığını iddia etti.

Amerikan Politico haber sitesinin bildirdiğine göre Telegram patronu Pavel Durov ile kardeşi ve şirketin kurucu ortağı Nikolay Durov için tutuklama emri çıkarıldı.

Durov, Telegram'da yasa dışı içeriklere erişim sağlandığı iddiasıyla 24 Ağustos'ta Paris'teki havalimanda gözaltına alınmıştı.

Fransız savcılar, Durov'un sorgulanması için ek süre verdiklerini açıklamıştı.

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in üst düzey bir müttefiki, Durov'un tutuklanmasının arkasında Washington'un olduğunu iddia etti.

Fransız savcılar önceki gün yaptıkları açıklamada, Rusya doğumlu milyarder Durov'un, çocuk cinsel istismarı görüntüleri, uyuşturucu kaçakçılığı ve platformdaki hileli işlemlerle ilgili suçlara yönelik bir soruşturmanın parçası olarak gözaltına alındığını bildirdi.

Telegram mesajlaşma uygulaması, Ukrayna'daki savaşın her iki tarafı ve dünyanın dört bir yanındaki savaşla ilgili haber ve propaganda kanalları tarafından yoğun bir şekilde kullanılıyor. 

Etiketler telegram ceo telegram patronu yargılama telegram ceo su hakim karşısına çıkıyor Pavel Durov tutuklama
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