Sosyal Medya Ajansı Firmaları Hangi Avantajları Sunar?

Sosyal medya platformları markanıza ait ürün veya hizmetleri en özgür şekilde yansıtmanız için fırsatlar sunuyor.

Tabii ki ürün veya hizmetlerinizi sosyal medyada milyonlarca kullanıcının önüne sergilemekten ziyade bunu nasıl yaptığınız önem arz ediyor. Düşünün ki sadece Ülkemizde 60 milyon sosyal medya kullanıcısı bulunuyor, Dünya'da ise bu sayı 5 milyara ulaşmış durumda. Peki bu denli hayal edilemez bir topluluğun arasına karışmak için ne yapmanız gerektiğini biliyor musunuz? Markanızın müşteri kitlesi kimler olabilir? Bu kitleye hitap ederken ne gibi stratejiler izlemeniz gerekiyor?

Sosyal Medya Ajansı Firmaları Neler Yapar?

Sosyal medya ajansı firmaları, markanızın sosyal medya hesaplarını yönetir ve bu mecralarda paylaşım kalitelerini artırarak marka bilinirliği oluşturur. İlk olarak hesap edilen faktörler; markanızın sektör analizi, sektördeki önemli rakipler, hedef kitleniz, ürün veya hizmetlerinizin kalitesi, markanızın öne çıkan yönleri oluyor. Sosyal medya yönetimi yalnızca paylaşım yapmakla bitecek bir süreç olamaz, markanızın başarılı bir portföy edinmesi için kullanıcı dostu bir hesap inşaa etmek gerekiyor.

Verileri Okuyarak Markanızla Eşleştirir

Sosyal medyada yer alacak markanız mutlaka işletme hesabı statüsünde olmalıdır. Çünkü işletme hesapları 1 aylık süre sonunda hesap istatistiklerini ve hedef kitlenizi açığa çıkaracak verileri sunar. Tabii ki sosyal medya ajansı firmaları bunun öncesinde yaptığı analizlerle ürün veya hizmet faaliyetlerinizin kimlere çözüm olabileceği, hangi kullanıcılara hitap edeceği, hangi yaş grubunun ve cinsiyetin daha ağırlıklı kullanabileceği, hangi sloganlarla merak uyandıracağı gibi detaylarda fikirler yürütür. Bu şekilde çalışmalara start verilir. Ancak işletme hesapları sosyal medya hizmetleri alırken markanızın etkileşim oranlarını izleyebileceğiniz önemli verilere ulaşmanızı sağlar. Bu sayede ajans seçiminizin doğru olup olmadığını sizde görebilirsiniz.

Sosyal Varlıklarınızı Doğru Ve Etkili Oluşturur

Sosyal medya yönetimi, markanızın paylaşımlarında olması gereken tüm iş yüklerini üstlenirler. Talep ettiğiniz mecralar için markanıza hesap kurulumu yapabilirler ve bu hesapların düzenlemelerini sağlarlar. Örneğin; Instagram hesabınız var fakat markanızı doğru yansıtmıyor, sosyal medya ajansı firmaları gerekli iyileştirmeleri tamamlayarak ardından paylaşımlara başlar. Sosyal medya profillerinde yer alan profil fotoğrafı alanına markanızın logosu eklenir, biyografi kısımlarına markanızı anlatan cümleler yazılır, konum bilginiz yok ise takipçilerinize güven aşılamak adına konum eklenir, markanın imajını zedeleyecek eski paylaşımlar silinir. Çünkü ilk olarak temelin sağlamlaştırılması, sonrasında da bir çatı kurulması daha doğrudur.

Markanızın Vizyonunu Yansıtır

Tamamen markanızın vizyon ve misyonunu, inandığı değerleri ve faaliyetlerini öne çıkaran sosyal medya ajansı firmaları ile işbirliği kurmak için fazla düşünmenize gerek yok. Profesyonel biçimde sosyal medya hesaplarını yöneten rakipleriniz, potansiyel müşterileriniz ile devamlı iletişim ve etkileşim halindeler. Bunun gerisinde kalarak büyük bir kayıp yaşadığınızın farkında mısınız? Öyleyse paylaşımlarınızı organize eden, müşterilerinizle devamlı sizin yerinize iletişim kurabilen, etkileşim oranlarınızı artıran, marka itibarınızı oluşturan bir sosyal medya ajansıyla çalışmaya başlayın. Devamlı görsel, video ve içerik tüketen kullanıcıların birbirine benzer paylaşımlar görmekten sıkıldığını düşünmemek imkansız. Milyonlarca kullanıcının ziyaretine açık olan bu mecralar, kreatif sosyal medya yönetimi sağlayan ve yenilikçi bakış açısına sahip olan hesapları benimserler.

Sosyal Medya Ajansı Firmaları Seçerken Nelere Dikkat Edilir?

Markanız için sosyal medya ajansı firmaları arayışı içindeyseniz dikkat etmeniz gereken bazı noktalar bulunuyor. Her sektörde olduğu gibi işi tam olarak profesyonellikle yapan, bu alanda eğitim almış, birçok uzmandan oluşan ekiplere sahip, ajans çatısı altında hizmet sunan kişiler olduğu gibi bireysel ve stok hizmet veren, yeterli tecrübesi olmayan ve belirli konularda yardımcı olabilecek kişilerde bulunuyor. Bu noktada bir sosyal medya ajansı ile çalışmadan önce web sitelerine, referanslarına ve sosyal medya hesaplarına göz atmanız en mantıklı yöntem olacaktır.

Profesyonel bir sosyal medya ajansının önceliği yaptığı işi kendinde yansıtmaktır. Kendi web tasarımını ve sosyal medya hesaplarını başarıyla yönetemeyen ajanslar, markanız için de tatmin edici hizmet veremeyeceğini açıkça belli ederler. Gözünüze hitap eden, kreatif ve inovatif dizayn edilmiş, kullanıcı dostu ve hızlı çalışan bir siteye sahip, sosyal medyada aktif ve etkileşim oranları yüksek olan ajanslarla iletişime geçerek teklif alabilirsiniz.

Referanslarında önemli markalar olan ajanslar zaten ne kadar geniş kitlelere ulaşabildiklerini nitelemiş olurlar. Medya planlama bütçenizi daha yüksek tutmanız gereksede bu noktada fiyat odaklı düşünmek yerine gelecek hedeflerinizi hesaba katarak yol izlemelisiniz. Elde edeceğiniz performanslarla markanızın dijital pazarlamasını uçurabilir ve cirolarınızı kısa zaman içerisinde katlayabilirsiniz.

Sosyal Medya Ajansında Ekipler Kimlerden Oluşur?

Sosyal medya platformları birçok mecrayı kapsar ve bu mecraların kullanım alışkanlığı birbirlerinden farklıdır. Instagram ve Facebook tamamen görsel iletişime hitap ediyorken, Twitter yazılı iletişime yatkındır. Youtube ve Tiktok ise izleme odaklıdır, kullanıcıların video yüklemesine ve video izlemesine olanak tanır. LinkedIn daha çok iş dünyasını içerir, iş hayatında edinilen başarılar veya iş arayışında olan kullanıcılar burada sık sık vakit geçirmekten keyif alırlar. Kısacası her mecrada yapılacak paylaşımların dili ve içeriği farklılık gösterir.

Bu noktada dijital medya faaliyetleri olarak markanızın ihtiyaçlarını sıralayacak olursak; hem sosyal medyanın gücünü iyi kullanabilen, hem kreatif ve trend içerikler oluşturabilen, hem videolarınız için fikir üreten, kurgulayan ve montajlayan, hem web sitenizi tasarlayan ve yazılıma döken, hem reklam kampanyalarınızı kuran hem de bunları takip eden birilerine ihtiyacınız olacaktır. Peki bu hizmetlerin tümünü yalnızca bir kişinin verebilmesi mümkün mü?

Tabii ki değil. Bu nedenle sosyal medya ajansları firmaları 360 derece hizmet vererek markanızın tüm ihtiyaçlarını göz önünde tutarlar, dijitalde sizi en iyi şekilde temsil edecek bir ajansın ekip yapısında bulunması gereken uzman kişiler;

Ekip Liderleri

Sosyal Medya Uzmanları

Sosyal Medya Yöneticileri

İçerik Editörleri

Grafik Tasarımcılar

Dijital Pazarlama Uzmanları

Video Uzmanları

Kreatif Direktörler

Yazılımcılar

Sosyal medya ajansı firmaları verdiği hizmetlerle hem müşteri kitlesi edinmeniz hem de mevcut müşterilerinizin markanız ile olan iletişimini ve markaya bağlılığını güçlendirmek adına önemli bir rol oynar. Sosyal medyada markanıza dijital bir kimlik oluşturarak ve etkili stratejiler geliştirerek takipçilerinizi gönderilerinizi beğenmeye, yorum bırakmaya, paylaşmaya ve izlenmeye teşvik ederler.

Creodive Dijital Medya Ajansı olarak, müşterilerimize geniş bir yelpazede dijital pazarlama hizmetleri sunuyoruz. Öncelikle, müşterilerimizin hedef kitlesini belirleyip, onları hedefleyen özelleştirilmiş dijital pazarlama stratejileri geliştiriyoruz. Bu stratejiler arasında, arama motoru optimizasyonu (SEO), sosyal medya yönetimi, e-posta pazarlama, içerik pazarlama ve reklamların yönetimi gibi hizmetler yer alıyor.

Ayrıca, müşterilerimizin web sitelerini tasarlamak ve yenilemek için web tasarım ve geliştirme hizmetleri de sunuyoruz. Bu hizmetler arasında, kullanıcı dostu ve mobil cihazlarda optimize edilmiş web siteleri oluşturma, dinamik ve yönetilebilir içerik yönetim sistemleri (CMS) kurulumu ve güncelleştirme hizmetleri de bulunuyor.

Son olarak, müşterilerimizin dijital pazarlama faaliyetlerini ölçmek ve optimize etmek için analitik ve raporlama hizmetleri de sağlıyoruz. Bu hizmetler arasında, Google Analytics gibi araçları kullanarak web trafiği, hedef kitlenin davranışları ve reklamların performansı gibi verileri izleme ve analiz etme hizmetleri yer alıyor.