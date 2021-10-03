Sosyal medya bu rengi konuşuyor: Mavi mi, yeşil mi ?

Sosyal medyada yine bir "hangi renk" tartışması gündem oldu. Kimileri yeşil derken, kimileri ise mavi diyor...

İnsanların algılarını bozan ve fikirleri bölen deney, aynı uyarıcıdan yaratabileceğimiz çok çeşitli görsel yorumları göstermek için Optical Express tarafından oluşturuldu.

Aşağıdaki renge dikkatle bakın. Sizce mavi mi yeşil mi?

Şimdi bir sonraki renk skalasında 2 numara ile etiketlenmiş, ortadaki resme bakın. Peki sizce bu hangi renk?

Bin katılımcının yüzde 64’ü ilk (en üstteki) görüntünün renginin yeşil olduğunu söylerken, yüzde 32’si mavi olduğunu söyledi. Ancak aynı katılımcılardan, göze çarpan diğer iki mavi tonun yanına koyulduğunda rengi tanımlamaları istendiğinde, yüzde 90’dan fazlası yeşil olduğunu söyledi.

Optical Express’in söylediğine göre, RGB (kırmızı, mavi, yeşil) renk modelindeki değerler, görüntünün 0 kırmızı, 122 yeşil ve 116 mavi olduğunu gösteriyor, yani bu renk teknik olarak daha yeşil.

İnsanlar renkleri farklı şekillerde algılayıp yorumladıkları için, anlaşılır bir şekilde, hiçbir cevap somut olarak doğru değil. Bununla birlikte, rengi yorumlamanız diğerlerinden önemli ölçüde farklıysa, bu bir tür renk körlüğüne işaret edebilir.

Burada dilin de büyük bir rol oynadığını göz önünde bulundurmakta fayda var, çünkü renkleri aynı niteliklere sahip olduklarını görüp anladığımız halde farklı tanımlıyor olabiliriz.

Optical Express Klinik Hizmetler Direktörü Stephen Hannan’ın açıklaması şu şekilde:

"Her bir kişi benzersizdir ve sonuç olarak beynimiz bilgiyi farklı şekilde işler. Renkleri nasıl yorumladığınıza bağlı olarak, bir kişi onu bir şekilde görebilirken, ona bakan bir sonraki kişi farklı görebilir. Işık göze girer ve gözün arkasındaki ışığa duyarlı doku olan retinaya çarpar. Işık, Optik Sinir boyunca beyindeki Görsel Kortekse giden bir elektrik sinyaline dönüştürülür. Beyin, bu elektrik sinyalinin kendine özgü yorumunu yapar."

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