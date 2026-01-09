Sosyal medyayı karıştıran trafikte çiçek satan güzel kız fotoğrafında işin aslı ortaya çıktı

  1. Anasayfa
Sosyal medyada yayınlanan ve İstanbul'un Kadıköy ilçesi Bağdat Caddesi'nde çekildiği ifade edilen "çiçekçi kız" fotoğrafının gerçekliği tartışılmaya devam ederken işin aslı ortaya çıktı.

İstanbul Bağdat Caddesi’nde çekildiği iddia edilen "çiçek satan kız" fotoğrafı sosyal medyada bir anda yayılmış ve tartışmalara yol açmıştı.

Bir sosyal medya kullanıcısının "Poz ver dedim, kırmadı. Herkes bilir, caddenin en güzel çiçekçisi..." ifadeleriyle yaptığı paylaşım sonrasında fotoğraf bir anda viral oldu.

Fotoğrafta güzelliğiyle dikkat çeken genç kızın gerçek olmadığı, yapay zeka ile üretildiği sık sık belirtilse de "yapay zeka iddiaları yalan ben bu çiçekçi kızdan çiçek satın aldım" bile yazanlar olmuştu.

Fotoğraf üzerinden yapay zeka mı, değil mi tartışmaları sürerken fotoğrafı ilk paylaşan sosyal medya hesabından bir paylaşım daha geldi.

Fotoğrafın gerçek olmadığını, yapay zeka ile ürettiğini söyleyen sosyal medya kullanıcısı "hepinizi kandırdım" dedi.

İşte sosyal medya kullanıcısının o açıklaması:

