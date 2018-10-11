Soyuz roketi fırlatılırken arıza yaptı !

Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) Rus kozmonot Aleksey Ovçinin ve NASA'dan astronot Nick Hague'u taşıyacak Soyuz roketi fırlatılışı esnasında arıza yaptı. Astronotlar yere inmeyi başardı. Arıza taşıyıcı bölümünde meydana geldi.



Rus kozmonot Aleksey Ovçinin ve NASA astronotu Nick Hague'u UUİ'ye taşıyacak Soyuz roketi Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden 11:40'ta fırlatıldıktan sonra arızalandı.

Kaynak, arızanın taşıyıcı bölümünde meydana geldiğini ve ekibin üsse acil iniş yapacağını söyledi.

Astronotlar durumlarının iyi olduğunu açıkladı.

Rusya, roketin kalkışı sırasında görev alan tüm personelin görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

NASA AÇIKLAMA YAPTI

Kazanın ardından NASA bir açıklama yaptı ve arama kurtarma ekiplerinin astronotlarla iletişime geçtiğini ve olay yerine doğru hareket ettiğini aktardı.