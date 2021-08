Spotify, 2021 yazının en çok dinlenenlerini açıkladı

Spotify, dünya genelinde ve Türkiye’de 2021 yazının en çok dinlenen şarkılarını açıkladı. 29 Mayıs – 22 Ağustos tarihleri arasında dünya genelinde Olivia Rodrigo’nun Good 4 u adlı şarkısı en çok dinlenirken, Türkiye’de yaz aylarına Ezhel’in Bul Beni şarkısı damga vurdu.

Dünyanın en çok kullanılan müzik platformu Spotify, hem dünya genelinde hem de Türkiye'de 2021 yazının en çok dinlenen şarkılarını açıkladı.

NTV'nin haberine göre 2021 yazında Spotify’da en çok dinlenen şarkı, 600 milyondan fazla dinlenmeyle Olivia Rodrigo’dan 'Good 4 u' oldu.

Good 4 u, 14 Mayıs tarihinde yayınlandığından beri 18 milyondan fazla çalma listesine eklendi. 2021 yazına dünya genelinde damgasını vuran şarkı, aynı zamanda, 325 binden fazla çalma listesinin adında yer aldı.

Dünya çapında en çok dinlenen şarkılar şu şekilde:

1. “Good 4 u” by Olivia Rodrigo

2. “Beggin’” by Måneskin

3. “Todo De Ti” by Rauw Alejandro

4. “MONTERO (Call Me By Your Name)” by Lil Nas X

5. Kiss Me More” by Doja Cat, SZA

6. “STAY” by The Kid LAROI, Justin Bieber

7. Yonaguni” by Bad Bunny

8. “Bad Habits” by Ed Sheeran

9. “Butter” by BTS

10. “Levitating (feat. DaBaby)” by Dua Lipa

Ezhel zirvede

Türkiye’de ise, Ezhel’in Bul Beni adlı şarkısı 2021 yazında en çok dinlenen şarkı olurken, ilk 5'te yer alan tek popçu Edis.



Türkiye'de en çok dinlenen şarkılar sırayla şu şekilde:



1. Bul Beni - Ezhel

2. Bilmem Mi? - Sefo

3. Krvn - UZI

4. Ölebilirim - Bedo,Patron

5. Martılar - EDIS

6. Dua - Güneş, UZI

7. ralli - Lvbel C5, Batuflex

8. Lütfen - cakal

9. Umrumda Değil - UZI

10. Beggin' - Måneskin