Spotify abonelik ücretlerine zam yaptı! İşte yeni fiyatlar

Spotify, Türkiye'de abonelik fiyatlarına zam yaptı. Bireysel abonelik paketinin fiyatı 17.99 liradan 20.99 TL'ye çıkarıldı.

Türk Lirası'ndaki değer kaybı devam ederken çevrimiçi müzik ve podcast dinleme platformu Spotify, Türkiye'de abonelik ücretlerine zam yaptı.

Daha önce aylık 17.99 TL olan bireysel abonelik paketi 20.99 TL‘ye çıkarıldı. 23.99 TL olan aylık 'Duo' paketi 27.99 TL oldu.

29.99 TL olan aylık 'aile' paketi de 34.99 TL‘ye çıktı. Öğrenci paketi ise 8.99 TL’den 10.49 TL‘ye çıkarıldı.

Spotify'ın abonelerine gönderdiği mesajda şu ifadelere yer verildi:



"Tadını çıkaracağın yeni içerikler ve özelliklerle en iyi deneyimi sana sunmak amacıyla yenilik ve yatırım yapmaya devam edebilmemiz için 1 Ağustos 2022 tarihinden itibaren Premium Bireysel planının fiyatını artırıyoruz.

Daha önce ayda 17,99 TL olan Premium Bireysel planının yeni fiyatı ayda 20,99 TL olacak."

Zamlı fiyatlar mevcut aboneler için Ekim ayından itibaren geçerli olacak.