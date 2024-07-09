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Spotify uzun süredir beklenen yeni özelliğini duyurdu

Spotify uzun süredir beklenen yeni özelliğini duyurdu
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Popüler müzik uygulaması Spotify, uzun süredir beklenen popüler hizmetlerinden biri olan podcast için yeni bir özelliği tanıttı.

Spotify, podcast'lere yorum yapma özelliğini resmi olarak kullanıma sundu. Bu özellik, içerik üreticileri ve dinleyiciler arasında yeni bir etkileşim seviyesi sağlayarak podcast deneyimini geliştirmeyi amaçlıyor.

NASIL ÇALIŞIYOR?

 Herkes yorum yapabilir: Artık dinleyiciler, podcast bölümlerinin altına yorum yapabilecekler.

Yalnızca onaylanmış yorumlar görünür: Yorumlar varsayılan olarak gizli olacak ve yalnızca içerik üreticisi tarafından onaylananlar görünür hale gelecek. Bu sayede içerik üreticileri, platformdaki paylaşılan içerik üzerinde tam kontrol sahibi olacaklar.

Yorumlar isteğe bağlı: Podcast yayıncıları, yorum yapma özelliğini isteğe bağlı olarak açıp kapatabilecekler. Bölüm bazında da yorumları kontrol edebilecekler.

Bu özellik ile Spotify, podcast'ler için bir topluluk oluşturmayı ve içerik üreticileri ile dinleyiciler arasında etkileşimi artırmayı amaçlıyor.

Özellik şu anda bazı kullanıcılar için kullanıma sunulmuş durumda. Yakın zamanda tüm kullanıcılara açık hale getirilmesi bekleniyor.

Etiketler spotify özellik duyuru
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