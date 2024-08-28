Spotify ve Instagram'dan müzik iş birliği

Dijital müzik platformu Spotify, sosyal medya platformu Instagram ile müzik paylaşımı konusunda iş birliği yapacak.

Spotify ve Instagram, müzik akış deneyimini yeni bir seviyeye taşımaya hazırlanıyor.

İki popüler platformun duyuracağı özellikle birlikte, kullanıcılar Spotify hesaplarını Instagram'a bağlayarak çalan şarkıları otomatik olarak paylaşabilecekler.

Notlar aracılığıyla paylaşılması beklenen yeni özellik diğer kullanıcılar tarafından DM sekmesinde veya profil sayfalarında görülebilecek.

Şu anda manuel olarak paylaşım yapabilen kullanıcılar, bu özellik sayesinde dinledikleri müzikleri sürekli olarak ve zahmetsiz bir şekilde paylaşma imkanına kavuşacak.

Bu yeni özellik, uygulama araştırmacısı Alessandro Paluzzi tarafından keşfedildi. Paluzzi, özelliğin "sürekli olarak ne dinlediklerini paylaşabilecekleri" ve "istendiğinde paylaşımı durdurabilecekleri" şeklinde tanıtıldığını duyurdu. Henüz resmi olarak kullanıma sunulmayan bu özelliğin yakın zamanda duyurulması bekleniyor.

APPLE MUSIC İÇİN BİR AÇIKLAMA YOK

Mevcut durumda Instagram'da şarkı paylaşımı manuel olarak gerçekleştirilebiliyor. Ancak bu yeni özellik, eski Microsoft Messenger (MSN) kullanıcılarının geçmişteki otomatik müzik paylaşımını anımsatabilir. Şu anda Apple Music kullanıcıları için bu özellik mevcut değil, fakat Apple’ın gelecekte benzer bir yeniliği devreye alması mümkün görünüyor.