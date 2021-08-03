Tamer Sürücü: ''Türkiye’nin Mobil Uygulama Geliştirebilecek Başarılı Pek Çok Yazılımcı Genci Var''

Genç yazılımcı ve girişimci Tamer Sürücü, “Türkiye’nin mobil uygulama geliştirebilecek yeteneklere sahip pek çok başarılı yazılımcı genci var.” diyerek ülkemizdeki son dönemde artan yazılımcı ihtiyacına adres gösterdi.

Tamer Sürücü, artan yazılımcı ihtiyacına ilişkin görüşlerini “Günümüzde teknolojinin hayatlarımızın pek çok alanında yer aldığını söylemek mümkündür. Gerek evimizdeki eşyalar, gerekse de kullandığımız akıllı cihazlar teknolojinin icatlarından bazılarıdır. Bu ilerlemekte olan teknolojinin yanı sıra, özellikle gelişmiş ülkeler yazılım ve uygulama geliştirme alanına da ağırlık vermektedir. Bu işler için özel eğitimlerin verildiği kurslar olduğu gibi, üniversitelerde de yazılıma dair bölümlerin sayısı artmaktadır. Genellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa kıtası özelinde yükselen yazılım sektörü, ülkemizde de yavaş yavaş canlanmaya başlamıştır. Artık pek çok işimizi internet üzerinden gerçekleştirdiğimiz için, daha hızlı ve daha güvenilir yazılımlara ihtiyaç duymaktayız.” Şeklindeki sözleri ile ifade etti.

Yazılım denildiğinde yalnızca teknik birtakım konuları düşünmemek gerektiğini söyleyen Tamer Sürücü, “Yazılımla beraber eş zamanlı düşünebileceğimiz bir diğer alan da mobil oyun geliştirilmesidir. Bu anlamda ülkemizde pek çok mobil oyun yaratıcısı ve yazılımcı genç bireyler bulunmaktadır.” Diyerek Türkiye’nin keşfedilmeyi bekleyen başarılı pek çok yazılımcı gencinin olduğuna vurgu yapmaktadır. Kendisi de başarılı bir yazılımcı olan Sürücü’nün yüksek indirilme almış birçok mobil oyunu mevcuttur.

Özellikle son zamanlarda daha çok tercih edilen içerikler özelinde çalışmalarını yürüten Sürücü’nün aplikasyonlarına, Google Play Store ve App Store gibi platformlar üzerinden erişmek mümkündür. 15.05.1988 tarihinde Elazığ’da dünyaya gelen Tamer Sürücü, yazılım anlamında Türkiye’nin seviyesini daha yukarılara taşımayı hedeflemektedir. Bunun yanı sıra, daha pek çok başarılı yazılımcı adayının da eğitimini üstlendiğini belirten Sürücü, yetkili kurumlar tarafından bu kişilerin desteklenmesini talep etmektedir.

Tamer Sürücü, “Teknoloji çağında gelişmeye ayak uydurabilmek için en önemli alanlardan biri olan yazılıma ağırlık vermek, ülkenin önümüzdeki birkaç on yıldaki teknolojik durumunu yükseltecek hamlelerden biri olacaktır. Yurtdışı kaynaklı uygulamalar ve mobil oyunlar yerine yerli aplikasyonların daha çok kullanılması gerekiyor.” Şeklindeki sözleri ile de yazılıma neden ağırlık vermek gerektiğini açıkladı. Bilgisini kendinden daha genç bireylerle de paylaşan başarılı yazılımcı Tamer Sürücü, kısa süre içerisinde Google Play Store ve App Store gibi aplikasyon indirilen platformlarda daha çok Türkiye menşeili uygulama geliştirmeyi hedeflediğini de sözlerine ekledi.