''Tank'' kadar dayanaklı su ayılarının ''sırrı'' çözüldü

Su ayılarındaki Dsup isimli bir proteini inceleyen araştırmacılar, bu proteinin DNA’yı çepeçevre sardığını ve bu sayede DNA’nın, radyasyondan etkilenmediğini keşfetti.

Webtekno’nun aktardığına göre bilim insanları su ayılarına ait hücrelere X ışını banyosu yaptırdılar. Normal koşullarda bir hücre, X ışını banyosuna maruz kalırsa işlevini kaybeder, çünkü su molekülleri bu ışının altında ayrılır. Hal böyle olunca da hücre içerisine radyoaktif oksijen ve radyoaktif hidrojen maddeleri dağılır. Bu da hücredeki DNA’ya zarar verir ve bunun sonucunda da hücre ya ölecektir ya da mutasyona uğrayacaktır.

BİLİM DÜNYASI PROTEİNİ POTANSİYEL OLARAK KULLANMAK İÇİN ÇALIŞACAK

Bu araştırma, Dsup proteininin bulutumsu bir yapıya sahip olduğu ortaya çıkardı. Yani bu protein, DNA’yı çepeçevre sarıyordu ve bu da su ayılarının, bu kadar dayanıklı olabilmelerini sağlıyordu. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan bilim insanları, Dsup proteininin DNA’yı sıkı sıkıya koruduğunu ve bu sayede de X ışınlarının hiçbir şekilde DNA’ya zarar veremediğini belirtiyor.

Araştırmanın bir numaralı ismi James Kadonaga, yaptıkları bu araştırmanın sonucunda Dsup proteininin su ayılarını nasıl koruduğunu anladıklarını ve bundan sonra, bu proteini potansiyel olarak kullanmak için çalışacaklarını açıkladı. Bilim insanları, bu proteinin insanlarda kullanılabilmesi halinde insanların da daha dayanıklı olabileceğini düşünüyor.