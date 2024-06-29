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TeamViewer hacklendi; şifrelerinizi hemen değiştirin

TeamViewer hacklendi; şifrelerinizi hemen değiştirin
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Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı olan ve bir bilgisayardan bir başka bilgisayara uzaktan bağlantı sağlayan TeamViewer uygulaması bilgisayar korsanlarının saldırısına uğradı. Uzmanlar "hemen şifrenizi değiştirin" uyarısı yaptı.

TeamViewer, 26 Haziran 2024 tarihinde yaptığı açıklamaya göre, kendi sunucularında bir düzensizlik olduğunu belirtti. Şirket ayrıca, “Çok yüksek ihtimalle Hacker’ların saldırısı altındayız” şeklinde de bir yorum daha yaptılar.

Msbil.net'te yer alan habere göre, yaşanan sorun ilk başta 19.06.2024 tarihinde kurumsal IT ağında fark edildi. Şirket, yapılan açıklamada kullanıcıların herhangi bir kişisel verisinin çalınmadığını, hala gizlilik standartları altında korunduğunu söyledi.

"ŞİFRELERİ DEĞİŞTİRİN" UYARISI

Fakat Hollanda Ulusal Siber Güvenlik Merkezi’nin yaptığı açıklama ise biraz farklı. Çünkü, NCSC, TeamViewer kullanıcılarının çoğu uygulamada (Google hesapları dahil) şifrelerini değiştirmeyi, ve herhangi bir normal olmayan hareket fark edilirse, kesinlikle bu durumu bildirmelerini istedi.

Etiketler TeamViewer uzak bağlantı uzaktan bağlantı saldırı hacker
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