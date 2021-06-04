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Telefon bağımlılarına müjde: Üçüncü göz tasarlandı

Telefon bağımlılarına müjde: Üçüncü göz tasarlandı

Güney Koreli endüstriyel tasarımcı Paeng Min-wook, yolda yürürken gözünü telefondan ayırmayan telefon bağımlıları için ilginç bir proje geliştirdi.

Paeng Min-wook, günümüzde gittikçe artan telefon bağımlılığına dikkat çekmek için 'üçüncü göz' tasarladı. 

Min-wook, sokakta yürürken gözlerini telefon ekranından ayırmayanların önlerini görmesini sağlayan 'üçüncü göz' tasarımına, dünyada mevcut kalan tek insan türü olan Homo sapiens'e atıfla 'Tele saphiens' ismini verdiğini söyledi. 

Tasarımıyla ilgili Reuters'a konuşan Min-wook, "Bugünlerde çok fazla genç telefonuna bakarak yürüdüğü için kaza geçiriyor. Bu tasarım, onların yararına olacak" dedi. 

Min-wook'un tasarladığı üçüncü göz, cep telefonuna bağlanıyor ve üzerindeki sensörler sayesinde yürüyen kişi bir objeyle karşılaştığında ses çıkarıyor. 

Etiketler üçüncü göz telefon bağımlılık
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