''Telefonum dolu kalsın'' diyerek şarja takanlar yandı

Cep telefonlarının “şarj düşük” ile ilgili verdiği uyarıdan önce şarja takılmasının bataryanın ömrünü azalttığı, ayrıca ucuz şarj aletlerinin de telefonlara ciddi zarar verdiği belirtiliyor.

İnsan hayatının vazgeçilmesi olan cep telefonları, kullanıcının umursamazlığından dolayı kısa sürede kullanılmaz hale gelebiliyor. Telefonların şarj doluluk oranının yüzden 10’den fazlayken, “telefonum dolu kalsın” diyerek yine şarja takması bataryayı öldürdüğü belirtiliyor. Cep telefonun “şarj düşük” ile ilgili verdiği uyarıdan önce şarja takılmaması gerektiği belirten işin uzmanları, ucuz şarj aleti hakkında da uyarıda bulundu.

Eskişehir’de yıllardır telefon tamiri yapan Devrim Tepeli, vatandaşın cep telefonunu daha uzun süre, sağlıklı olarak kullanabilmesi için bazı hususlara dikkat etmesi gerektiğini anlattı.

Tepeli, “Cep telefonlarımızdaki piller, doldur-boşalt sistemi ile çalışan bir sistemdir. Bir pili önce tamamen doldurman lazım, sonra tamamen boşaltman lazım. Öteki türlü bataryaya çok ciddi zarar verebilir. Bu da bataryanın ömrünü azaltır. Düzgün doldurup yine düzgün boşaltmazsa, pil kısa bir sürede sorun çıkartmaya başlar. Bu sadece telefon bataryası için değil, bilgisayar bataryası için de geçerli" dedi.