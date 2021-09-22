Telegram'a bomba özellikler geldi

Popüler mesajlaşma uygulaması Telegram yeni bir güncelleme ile 7 güne kadar mesajların okunma sayısını görebilme, sohbetlere farklı temalar atayabilme gibi birçok yeni özellik geldi.

Popüler mesajlaşma uygulamalarından Telegram güncellendi. Sohbet tecrübesini iyileştirmenin yanında gruplarda küçük istatistikler de sunmaya başladı.

Telegram tarafından bugün dağıtıma başlayan güncellemede 4 farklı yenilik yer alıyor. Bunlardan ilki kullanıcıları daha çok ilgilendiren mesaj okunma istatistiği. 7 gün boyunca kullanıcı grupta gönderdiği mesajı kaç kişinin okuduğunu görebiliyor.

Başka bir kullanıcı odaklı özellik ise sohbet ekranlarına 8 farklı temadan birisini uygulayabilme. Temalarda sohbet balonları, hareketli arka plan veya desenli arka plan gibi detaylar var.

Son olarak sohbetlerde tıklandığı zaman hareketli ve titreşimli geri bildirimler yapabilen interaktif emojiler de güncelleme ile yerini aldı. Yönetici tarafında ise canlı yayınların kısmen ya da tamamen kayıt altına alınabilmesi özelliği mevcut.