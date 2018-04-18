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  3. 18 Nisan 2018 07:26

Tesla batıyor mu ?

Elon Musk'ın şirketi Tesla, son günlerde yaşadığı sıkıntılarla gündemde.

Tesla batıyor mu ?
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Sızan bilgilere göre, Kaliforniya’da bulunan Tesla fabrikasındaki işçilerin pazartesi günü eve gönderildiği ortaya çıktı. Durum böyle olunca, çalışanlarda bir takım söylemler de bulundu. Çalışanlara göre, Tesla Model 3 üretimi ilerleyen günlerde aksama olacağını ve hatta 4 ile 5 gün sonra da duraksayacağını bildirdi.

İşçiler için yapılan açıklamaya göre ise, “tatil günlerini kullanabilirler veya ödemesiz işe gidebilirler ve bazıları için de başka bir fabrikada çalışma seçeneği sunulabiliriz” söylemlerinde bulundu. Hatta Tesla sözcüsünün haber bültenine verdiği demeçte, “bu olayın otomasyon iyileştirilmesi” olduğunun altını çizdi. Yapılan bu açıklama, Tesla araçlarının üretimini arttırmaya yönelik olduğu söyleniyor.

Son olarak geçtiğimiz günlerde Elon Musk, araç hakkında bir takım açıklamalarda da bulundu. Yapılan açıklama göre, “Orta fiyatlı elektrikli sedanın çok fazla yeni teknolojiye sahip olduğunu ve üretimin otomatikleştirilmek yerine işçiler tarafından yapılması gerektiğini”dile getirdi. Bununla birlikte, “Tesla’da aşırı otomasyon bir hataydı. Kesin olmak gerekirse, benim hatam ve insanlar çok abartılıyor” sözlerinide ekledi.

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