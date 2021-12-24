Tesla soruşturma sonrası harekete geçti: Elektrikli araçlarda buna izin yok!

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, ABD Ulusal Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi'nin (NHTSA) araç içerisinde oyun oynamaya yarayan Passenger Play sistemi hakkındaki soruşturma sonrası bir adım attı.

Elon Musk'ın CEO'luk görevini üstlendiği elektrikli otomobil üreticisi Tesla, bu kez oyun oynamaya imkan tanıyan "Passenger Play" sistemi ile gündemde.

ABD Ulusal Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi (NHTSA), geçtiğimiz günlerde Tesla'nın otomobiller hareket halindeyken oynanabilecek video oyunlarıyla ilgili endişeler nedeniyle resmi bir soruşturma başlattığını duyurmuştu.

TESLA HAREKET HALİNDEYKEN İZİN VERMEYECEK



The Guardian'ın haberine göre, Tesla, hareket halindeki araçlarında video oyunları oynanmasını engellemeyi kabul etti.



NHTSA, şirketin internet üzerinden bir yazılım güncellemesi göndereceğini, böylece “Passenger Play” adı verilen işlevin kilitleneceğini ve araçlar hareket halindeyken çalışmayacağını söyledi.

NHTSA'nın tüm otomobil üreticileriyle düzenli olarak bilgi-eğlence ekranları hakkında konuştuğu belirtilirken, Tesla'nın "Passenger Play" özelliği hakkındaki soruşturmanın güncellemeye rağmen devam edeceği bilgisi verildi.



SORUŞTURMA HANGİ TESLA ARAÇLARI KAPSIYOR?

NHTSA'nın soruşturması, Tesla Model S, Model X, Model Y ve Model 3'ten oluşan yaklaşık 580 bin aracı kapsıyor.