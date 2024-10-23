TFF'den Blogspot’a erişim engeli getirildi

Google’ın kişisel blog servisi Blogger, TFF tarafından Türkiye’de erişime engellendi.

Korsan maç yayınlarının önüne geçmek için her türlü adımı atacağını açıklayan TFF (Türkiye Futbol Federasyonu) 22 Ekim 2024 tarihli ve 047-05 sayılı kararıyla Google'ın kendi blog sitenizi oluşturmanızı sağlayan servisi Blogger’a erişim engeli getirildi.

Kullanıcılar, site içerisinde ücretsiz bir şekilde eğlence, bilim, hobi, edebiyat ve eğitim gibi çeşitli alanlarda blog sayfası oluşturabiliyordu.

Popüler blog sitesine Türkiye’de üç kez erişim engeli getirilmişti.