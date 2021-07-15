TikTok 3 milyar indirmeyi aştı

Dünya genelinde kullanıcı sayısını hızla arttıran video paylaşım uygulaması TikTok, 3 milyar indirme barajını da aştı. Daha önce bu başarıya yalnızca Facebook uygulamaları erişebilmişti.

Webtekno’nun haberine göre, oyun uygulamaları dışında 3 milyar barajını aşabilen sosyal medya uygulamaları arasında sadece Facebook, Instagram, WhatsAPP ile Messenger bulunuyor. Dört uygulama da Facebook şirketinin çatısı altında. TikTok’un bu başarısı, listeye ilk defa Facebook’a ait olmayan bir uygulamanın girmesi anlamı da taşıyor.

Öte yandan TikTok’un bu başarısı, platformun Facebook’u yakalamaya halen uzak olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Facebook, aylık aktif 2,85 milyar kullanıcıya sahipken TikTok’ta bu sayı 732 milyon.

TikTok, 2016 yılında çıkış yaptığında sosyal medya içerik üreticileri ve diğer platformlardan ayrışan dijital kültürüyle büyük bir popülerlik kazanmıştı. Özellikle de Covid-19 salgını sırasında uygulamanın kullanıcı sayısında bir hayli artış görülmüştü.

Çin menşeli uygulama, sosyal mecrada elde ettiği bu başarı ile ABD’li rakiplerini de bazı özelliklerini ‘ödünç almaya’ zorladı. Instagram, Ağustos 2020’de Reels özelliğini çıkardı ve uygulamanın ‘Akış ve Keşfet’ sayfalarında kullanıcılar için kısa biçimli videoları kullanıma soktu.

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