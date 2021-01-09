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  3. 09 Ocak 2021 10:21

TikTok da Türkiye’ye temsilci atayacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, VK ve YouTube’un ardından TikTok’un da Türkiye’ye temsilci atayacağını açıkladığını duyurdu.

TikTok da Türkiye’ye temsilci atayacak
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Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bugünkü görüşmeler neticesinde TikTok’un temsilci atayacağını açıkladığını kaydetti.

Paylaşımda, “Temennimiz diğer sosyal ağ sağlayıcıların da bir an önce temsilcilerini bildirmeleri ve yükümlülüklerini yerine getirmeleri” ifadelerine yer verildi.

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