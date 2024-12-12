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TikTok mahkeme kararına itiraz etti

TikTok mahkeme kararına itiraz etti
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Çin merkezli sosyal medya devi TikTok, Kanada hükümetinin ulusal güvenlik gerekçesiyle aldığı faaliyet durdurma kararına itiraz etti.

 TikTok, Kanada hükümetinin aldığı faaliyet durdurma kararını erteletmek için yeni bir hukuki adım attı.

Platform, bu karara itiraz ederek Federal Mahkeme’den yasağın gözden geçirilmesini talep etti.

Kanada hükümeti, TikTok’un sahibi olan Çin merkezli ByteDance şirketinin Çin hükümetiyle olan olası bağlantılarını gerekçe göstererek geçen ay platformun ulusal güvenlik riski taşıdığını açıkladı.

Bu karar, TikTok’un ülkedeki operasyonlarını sonlandırmasını zorunlu kıldı. Ancak TikTok, bu iddiaları reddederek hükümet kararının yeniden değerlendirilmesi için acil bir başvuruda bulundu.

TİKTOK'TAN HUKUKİ HAMLE

TikTok, 5 Aralık tarihinde Kanada Federal Mahkemesi’ne yaptığı başvuruda, alınan kararın şirketin Kanada’daki faaliyetlerini durdurması anlamına geleceğini ve bunun binlerce kişinin işini kaybetmesine neden olacağını belirtti.

Platform, mahkemenin bu kararı askıya alarak yeni bir inceleme başlatmasını talep etti.

Kanada hükümeti, TikTok’un ülkedeki varlığını daha önce de ulusal güvenlik soruşturmaları kapsamında mercek altına almış ve şirketin planladığı genişleme yatırımlarını durdurmuştu.

TİKTOK YASAKLARI ARTIYOR

TikTok, sadece Kanada’da değil, diğer Batılı ülkelerde de benzer ulusal güvenlik endişeleriyle karşı karşıya. Platform, özellikle ABD’de kapsamlı bir yasakla karşı karşıya kalmış durumda.

ABD hükümeti, TikTok’un Çin hükümetiyle bağlantısını kesmek için ByteDance’in ABD’deki faaliyetlerini elden çıkarmasını talep ediyor. Ancak şirket, bu talebi yerine getirmeye yanaşmıyor.

TikTok’un Kanada’daki itirazı, mahkeme tarafından kabul edilirse, yasak kararı ertelenebilir ve platform için yeni bir inceleme süreci başlatılabilir.

Ancak bu, TikTok’un Kanada’daki geleceğinin tamamen güvence altına alındığı anlamına gelmiyor.

Şirket, Batı’daki faaliyetlerini sürdürebilmek için benzer güvenlik endişelerine karşı mücadele vermeye devam ediyor.

Etiketler tiktok mahkeme mahkeme kararı itiraz
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