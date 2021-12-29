TikTok mahkemelik oldu! Eski çalışanıdan şirkete şok suçlama

Sosyal paylaşım platformu TikTok'un eski bir çalışanı, görevi kapsamında izlemek zorunda kaldığı videolar nedeniyle ağır psikolojik travma yaşadığını belirterek şirkete tazminat davası açtı.

TikTok'a yüklenen videoların herhangi bir şiddet yada tehdit içermemesini gerektiren Topluluk Kuralları'na uygunluğunu denetleyen eski bir TikTok çalışanı, görevi kapsamında izlemek zorunda kaldığı videoların ağır bir travmaya neden olduğunu gerekçe göstererek şirkete dava açtı.

Telus International isimli bir aracı şirket üzerinden işe alınan Candie Frazier, TikTok videolarının Topluluk Kuralları'na uygunluğunu denetlemekten sorumluydu.

Görevi kapsamında 'tecavüz, hayvanlara şiddet, yamyamlık, toplu cinayet' gibi içeriklere sahip videoları saatlerce izlemek zorunda kaldığı için 'ağır psikolojik travma' yaşadığını söyleyen Frazier, şirkete açtığı tazminat davasında izlediği binlerce video nedeniyle uyumakta zorluk çektiğini, panik atak krizleri geçirdiğini ve depresyona girdiğini belirtti.

TikTok'un Topluluk Kuralları, kullanıcıların platforma şiddet içeren, intihar, kendine zarar verme, yetişkin içerikler ve çocuklara yönelik cinsel istismar görüntülerini yüklemesini engelliyor.



'Şirket, çalışanların ruh sağlığını korumaktan yükümlü'

Dava dilekçesinde, şirketin çalışanların ruh sağlığını korumaktan yükümlü olduğu ve bu kapsamda moderatörlere daha sık ara verme, psikolojik destek ve incelenen videoların bulanıklaştırılması veya çözünürlüğünün azaltılması gibi teknik önlemlerin alınması gerektiği ifade edildi.

'Aynı anda 10 farklı videoyu izlemek zorunda kaldı, 4 saatte bir kez 15 dakikalık mola hakkı tanındı'

Çalışanlarının ruh sağlığını korumakta şirketin başarısız olduğunu savunan Frazier, 12 saatlik çalışma düzeni dahilinde kimi zaman aynı anda 3-10 farklı videoyu aynı anda izlemek zorunda kaldıklarını, mesaisinin ilk 4 saatinde bir kez 15 dakikalık, sonraki her iki saatte bir ilave 15 dakikalık mola hakkı verildiğini ifade etti.

Şirketin şiddet içeren videoları engelleme politikası kapsamındaki görevi dahilinde Frazier, TikTok'a kullanıcılar tarafından yüklenen silahlı cinayet, çocuk tecavüzü, hayvan kesme, yamyamlık, Myanmar'daki soykırım gibi olaylara ilişkin videolara 'sürekli' maruz kaldığını belirtti.

Frazier dava dilekçesinde, yaşadığı ağır psikolojik travma nedeniyle gece yarısı uyandığını ve şiddet içerikli videolara zihninde yanıt verdiğini aktardı.

TikTok: Çalışanlarımız için özenli bir çalışma ortamını teşvik etmeye çalışıyoruz

TikTok sözcüsü Hilary McQuaide ise şirketin çalışanlarını desteklemek için her zaman çaba gösterdiğini söyleyerek, "Devam eden davalar hakkında yorum yapmıyoruz, ancak çalışanlarımız ve anlaşmalı taraflar için özenli bir çalışma ortamını teşvik etmeye çalışıyoruz" dedi.

Davada bir taraf olarak yer almayan Telus International'ın bir sözcüsü ise, 'olumlu bir internet ortamını desteklemek için ekiplerinin gerçekleştirdiği değerli çalışmadan gurur duyduklarını' ve şirketin ruh sağlığı programının hali hazırda çalışanlara hizmet verdiğini ifade etti.

2018'de Facebook da eski bir çalışanı tarafından benzer şikayetlerle dava edilmişti. 2020'de taraflar arasında uzlaşma sağlanmış, Facebook video içeriklerini düzenleyen davacı çalışanlarına 1000'er dolar ödemeyi kabul etmişti. Görevleri kapsamında oluşan rahatsızlıklara ilişkin teşhis konulan çalışanlara Facebook'un 50 bin dolar tazminat ödediği belirtilmişti.