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TikTok yine davalık oldu

Sosyal medyanın son zamanlardaki hem en popüler hem de en çok tartışılan uygulaması TikTok’a, İngiltere’de 13 yaş altı çocukların verilerini izinsiz yaydığı gerekçesiyle dava açıldı. Kaynak: İngiltere'de Tiktok'a dava açıldı!

TikTok’a, İngiltere’de 13 yaş altı çocukların verilerini izinsiz yaydığı gerekçesiyle dava açıldı. İngiliz medyası, kanunlara aykırı olmasına rağmen 13 yaş altı 3,5 milyon çocuğun aktif olarak uygulamayı kullandığını duyurdu.

TikTok uygulamasına, benzer suçlamalarla 2019’da ABD’de de dava açılmış ve şirket, 5.7 milyon dolar para cezasına çarptırılmıştı. Uygulama, şimdi yine aynı suçtan İngiltere’de yargılanacak ve şirkete yine yüklü bir para cezası uygulanması bekleniyor.

 

Etiketler tiktok dava suçlama mahkeme ingiltere amerika
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