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Togg, en iyi markalar arasına seçildi

Togg, en iyi markalar arasına seçildi
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Togg, dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2023'te 3200’den fazla katılımcı arasından en iyi 4'üncü marka seçildi.

Türkiye'nin mobilite alanında küresel teknoloji markası Togg, dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2023'te en iyi 4'üncü marka seçildi.

Togg'dan yapılan paylaşımda; "Türkiye’nin küresel teknoloji markası olarak, sektörünün saygın yayını Exhibitor tarafından dünyanın en büyük teknoloji markalarının buluştuğu #CES2023’te 3200’den fazla katılımcı arasından en iyi 4'üncü marka seçildik" denildi.

Etiketler togg marka en iyi en iyi markalar ces
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