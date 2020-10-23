Trump'ın hesabı mı hacklendi ? Twitter açıkladı

Sosyal medya ağı Twitter, 87 milyon takipçisi bulunan ABD Başkanı Trump’ın twitter hesabının hacklandiğine dair delil bulunmadığını duyurdu.

Hollanda'da yayın yapan günlük gazete De Volkskrant, ABD Başkanı Trump'ın Twitter hesabının hacklendiğini duyurdu.

Gazete, Trump’ın Twitter hesabın şifresin Victor Gevers adlı bir hacker tarafından tahmin edilerek ele geçirildiğini kaydetti.

Gevers’in şifrenin Trump’ın seçim kampanyası boyunca kullandığı “Make America great again” sloganının kısaltması olan “maga2020” olduğunu açıkladı. Trump’ın Twitter hesabında iki faktörlü doğrulama özelliğinin de aktif edilmediği kaydedildi.

Victor Gevers, Trump’ın hesabına eriştikten sonra aldığı ekran görüntüsünü Vrij Nederland dergisinde yayınlandı. Bu gelişmelerin ardından ABD Gizli Servisi’nin Victor Gevers’e ulaştığı kaydedildi.

Hesabını geri aldı

Trump’ın hesabında çift faktörlü doğrulama özelliğini aktif ederek Trump’ın hesabını geri aldığı öğrenildi.

Trump’ın sosyal medya hesabının hacklendiği iddiasından sonra Twitter'dan önemli açıklama geldi. Twitter, Trump’ın hesabının hacklendiğine dair bir delil olmadığını belirtti.

İşte yer alan o açıklama:

“Bugün Hollanda'da yayınlanan makale de dahil olmak üzere, bu iddiayı doğrulayacak hiçbir delil görmedik. ABD’de federal hükümet dahil yüksek profilli, seçimlerle ilgili belirli bir Twitter hesabı grubu için güvenlik önlemleri uyguladık.”