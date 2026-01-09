TT Ventures girişimleri küresel teknoloji ve yatırım ekosistemiyle buluşuyor

Türkiye’nin dijital dönüşüm yolculuğuna liderlik eden Türk Telekom, yenilikçi vizyonu ve değer odaklı stratejisiyle Türkiye’yi uluslararası teknoloji rekabetinde ileriye taşımak için Türkiye’nin girişimcilik ekosistemini desteklemeyi sürdürüyor.

Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, “Türk Telekom olarak yatırımlarımız ve yenilikçi vizyonumuz ile Türkiye’nin dijital geleceğine yön vermeyi sürdürüyoruz. Yatırım yapma yaklaşımımızı finansal destekle sınırlamıyor, yerli girişimleri her anlamda destekleyerek ülkemizin teknoloji üretim gücünü küresel rekabette öne çıkarmayı milli ve stratejik bir sorumluluk olarak görüyoruz. Bu kapsamda hızlandırma programımız TT Ventures PİLOT ile girişimlere iş birliği fırsatları, mentörlük, yatırım, nakit desteği, ofis ve altyapı desteği, geniş müşteri ve global yatırımcı ağımıza erişim önemli destekler sunuyoruz. Bugüne kadar destek verdiğimiz PİLOT mezunu girişimlerin portföy değerli 600 milyon doları aştı. Tüm bunların yanı sıra yerli girişimlerimize küresel ölçekte büyüyebilecekleri fırsatlar sunuyor, onları uluslararası girişim ve yatırım ekosistemiyle buluşturan bir köprü rolü üstleniyoruz. CES (Consumer Electronics Show) Fuarı gibi dünyanın en prestijli teknoloji etkinliklerinde yer almak, girişim ekosistemimizin potansiyelini ve inovasyon yetkinliğini küresel arenaya taşıması açısından büyük önem arz ediyor. TT Ventures’ın desteklediği yerli girişimler bu yıl fuarda dünyanın ileri teknoloji şirketleri ve global yatırımcı ekosistemi ile bir araya geldi. Türk girişimlerinin küresel yatırımcılarla doğrudan temas kurmasına, yeni iş birlikleri geliştirmesine ve Türkiye’nin girişimcilik ekosisteminin dünya sahnesinde daha güçlü şekilde temsil edilmesine katkı sağlamaya devam edeceğiz” dedi.

Küresel pazarın yol haritasını belirleyen ve dünya devlerine ileri teknoloji ürünleriyle ev sahipliği yapan CES (Consumer Electronics Show), Las Vegas’ta 6-9 Ocak 2026 tarihleri arasında “AI Her Yerde” temasıyla gerçekleştiriliyor. Her yıl girişimleri, dev teknoloji devlerini ve yatırım fonlarını aynı zeminde buluşturan fuarda Türk girişimler de yerlerini alıyor. TT Ventures girişimleri, bu yıl CES fuarında dünyanın ileri teknoloji şirketleri ve global yatırımcı ekosistemi ile buluştu.

“Yerli ve milli girişimlerimizi küresel ölçekte büyüten güçlü bir ekosistem inşa ediyoruz”

CES kapsamında değerlendirmelerde bulunan Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, şunları söyledi: “Türk Telekom olarak yatırımlarımız ve yenilikçi vizyonumuz ile Türkiye’nin dijital geleceğine yön vermeyi sürdürüyoruz. Yatırım yapma yaklaşımımızı yalnızca finansal yatırımlarla sınırlamıyor, ülkemizin teknoloji üretim gücünü küresel rekabette öne çıkarmayı milli ve stratejik bir sorumluluk olarak görüyoruz. Bu vizyonla yeni nesil teknolojiler geliştiren yerli girişimlere TT Ventures ile hem yatırım yapıyor hem de global bağlantılarımız sayesinde iş birliği ve yatırım fırsatları sunuyoruz. Hızlandırma programımız TT Ventures PİLOT ile 10 yılı aşkın süredir desteklediğimiz girişimlere mentörlük, nakit desteği, ofis ve altyapı desteği, geniş müşteri ağımıza erişim gibi önemli faydalar sağlıyoruz. Silikon Vadisi’ndeki (San Francisco) ofisimiz ve güçlü iş bağlantılarımız ile yerli girişimleri küresel ölçekte büyüyebilecekleri uluslararası ekosistemle buluşturan bir köprü rolü üstleniyoruz. Bugüne kadar PİLOT mezunu 131 girişime toplamda 3,2 milyon dolarlık nakit ve yatırım desteği sağladık. Bu girişimlerden 78’i yerli ve yabancı yatırımcılardan toplam 58 milyon dolarlık yatırım aldı. PİLOT mezunu girişimlerin portföy değeri 600 milyon doları aşmış durumda. TT Ventures ile de toplamda 38 girişime yatırım yaptık. Amacımız Türkiye’den çıkan girişimlerin, küresel pazarlarda söz sahibi olan teknoloji şirketlerinin sayısını artırmak. CES Fuarı gibi dünyanın en prestijli teknoloji etkinliklerinde yer almak, girişim ekosistemimizin potansiyelini ve inovasyon yetkinliğini küresel arenaya taşınması açısından büyük önem arz ediyor. CES’te her yıl olduğu gibi bu yıl da TT Ventures girişimlerimiz ileri teknoloji çözümleriyle küresel ekosistemle bir araya geldi. Türk girişimlerinin dünyanın önde gelen yatırımcılarıyla doğrudan temas kurmasına, yeni iş birlikleri geliştirmesine ve Türkiye’nin girişimcilik ekosisteminin dünya sahnesinde daha güçlü şekilde temsil edilmesine katkı sağlamayı sürdüreceğiz.”

TT Ventures’ın desteklediği yerli girişimler Ulak, Egaranti, Nara, Archi’s Academy, Macellan ve Team Procure bu yıl fuarda ekosistemle bir araya gelen Türk girişimleri arasında yer alıyor.