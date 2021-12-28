Türk Firmasından 62 Ülkeye Oyun Yazılımı İhracı

Türkiyenin ilk bilim kurgu oyunu Solarix’in Yapımcısı Barış Tarımcıoğlu’dan 62 Ülke ’ye Yazılım İhracatı

Bilişim ve teknoloji dünyasında video oyun endüstrisinin her geçen gün büyümesi ile ülkemizde bu sektörde faaliyet gösteren firmaların başarısı göz ardı edilemez. Ülkemizdeki dijital oyun sektörünün gelişmesindeki büyük başarısıyla Barış Tarımcıoğlu ve kurucusu&yöneticisi olduğu Playstige Interactive. Oyun endüstrisinin en iyilerine; Sony’e Microsoft’a ve Nintendo’ya oyun geliştiren Playstige Interactive; temelinde bağımsız bir oyun stüdyosu. Playstige; Sony, Microsoft ve Nintendo gibi oyun sektörünün devlerine yazılım geliştiriyor ve lisanslı yayıncısı olması aracılığıyla 62 ülkeye yazılım ihraç ediyor. Bu başarının temelleri 2014’te yine Tarımcıoğlu’nun kurduğu PulseTense Games’e dayanıyor. PulseTense Games Solarix gibi göz ardı edilemeyecek kadar çok oyuncuya ulaşan PC oyunuyla beraber, “Post-War Dreams”, “De-Void”, “Blind Souls” ve “ReFramed” gibi birçok oyun yayınladı. Bu yayınlar Playstige Interactive çatısı altında devam ediyor ve macera, aksiyon, korku gibi oyunlarla beraber puzzle ve eğitici kart oyunlarıyla pek çok segmentte oyun geliştiriliyor. Playstige Interactive 2021 yılı itibari ile 20’den fazla oyun yayınladı ve önümüzdeki yıl çıkmak üzere senaryosu ile türlerinden ayrılan 3 farklı oyun üzerinde çalışıyor. Bu oyunlar arasında korku türünde geliştirilen “Venatrix” ve “Frightence” adlı projeler, Microsoft’un IDXbox programında kabul edildiği için, Playstation ve Nintendo konsolları yansıra yeni nesil Xbox Series X konsollarında da yayınlanacak.

Görsel zenginlik, derin senaryolar, karakterlerin hikâyeleri, oyunun akışı, oyuncuyu akışta tutan level tasarımları, sorunlara ve uyumsuzluğa karşı duyarlı olma; yani yaratıcılık. Oyunları vazgeçilmez kılan bütünlük. Tarımcıoğlu’nun bu konuda güvencesi yaratıcı düşünceye sahip çıkmak ve buna yatırım yapmak. Playstige Interactive’nin var olan küresel ekibine Türkiye’den de bir ekip entegre ederek 4 ay gibi kısa bir sürede Nintendo, Sony ve Microsoft’ta kabul gören bir oyun geliştirmesi, bu ilkesini doğruluyor gibi. Bununla beraber firmanın doğru konumlandırılmasının payı büyük. Tarımcıoğlu bu konuyla ilgili “Küreselleşen dünyanın parametrelerini doğru okuyup buna göre pozisyon almak, global markalara ulaşmayı kolaylaştırıyor. Sony, Microsoft, Nintendo gibi büyük markaların bizim bağımsız oyun yapımcılarına "sanat eseri üreten yayıncı" gözüyle bakması en önemli avantajımız oldu...” şeklinde ifade etti.

Geliştirilen oyunların bu denli nitelikli olmasının sebebi ne peki? Playstige Interactive oyun geliştirmeyle ilgili tüm süreçleri sosyal bilimlerden mühendisliğe kadar geniş bir felsefe ile çerçeveliyor. Yaratıcılık, yenilik, doğru analitik ve veri biliminin muhteşem eşleşmesiyle sürükleyici oyunlar inşa ediyorlar. Tüm bunların yansıra, Playstige Interactive’nin kurucusu ve CEO’su Barış Tarımcıoğlu büyüme yolunu bilgiyle çiziyor; Ar-Ge odaklı işletme kültürüyle teknolojik yetenekleri planlıyor. Teknolojinin kazanılması ve geliştirilmesine verdiği önem ile Playstige Interactive’nin aynı zamanda bir teknoloji şirketi olduğunu ortaya koyuyor. Gerçeğe dönüşen rüyaların, yaratıcı ve derin senaryoların yani sanatın; teknoloji ile temellendirilmesinin kaçınılmaz başarısı.

Uluslararası arenada olduğu gibi ülkemiz ekonomisinde de üç temel sektörden biri olan hizmet sektörüne; geliştirdikleri yazılım ile doğrudan katkı yapan Playstige Interactive kısa vadede yurt içinde de aynı etkinliği gösterecek. Tarımcıoğlu buna ilişkin "Sony, Microsoft ve Nintendo gibi uluslararası yazılım devleri ile çalışmanın getirdiği know-how birikimlerimizi, Türkiye'de bilişim sektörünün farklı alanlarında yeni yatırımlar ile değerlendirmeyi hedefliyoruz" ifadesinde bulundu.

http://www.playstige.com/