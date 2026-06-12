Türk Girişimciler Shopify ile Kendi Mağazasını Açıyor Pazaryeri Bağımlılığından Dijital Bağımsızlığa

Türkiye'de e-ticaret işletmecileri arasında belirgin bir yönelim değişikliği yaşanıyor. Yıllarca Trendyol, Hepsiburada ve N11 gibi büyük pazaryerlerine bağımlı kalan küçük ve orta ölçekli işletmeler, artan komisyon oranları ve azalan mağaza görünürlüğü karşısında kendi e-ticaret altyapılarını kurmaya yöneliyor. Bu dönüşümde Shopify, Türk girişimciler arasında en hızlı büyüyen platform olarak öne çıkıyor.

BuiltWith verilerine göre Türkiye'de aktif Shopify mağazası sayısı Haziran 2026 itibarıyla 11.708'e ulaştı. Dünya genelinde 4,6 milyonun üzerinde mağazaya altyapı sağlayan Shopify'ın Türkiye'deki büyümesi, küresel ortalamanın üzerinde seyrediyor. İstanbul merkezli Shopify ajansı Nodus Works, bu dönüşümün arkasındaki ekonomik ve stratejik dinamikleri değerlendirdi.

Pazaryeri Komisyonları Kârlılığı Tehdit Ediyor

Türkiye'deki büyük pazaryerlerinin giyim, kozmetik ve ev tekstili gibi kategorilerde uyguladığı komisyon oranları yüzde 12 ile 25 arasında seyrediyor. Buna ürün listeleme reklamcılığı, öne çıkarma ücretleri ve kampanyalara zorunlu katılım maliyetleri eklendiğinde, bir satıştan elde edilen net gelir belirgin biçimde daralıyor.

Nodus Works kurucusu Efe Gündüz, bu tablonun küçük işletmeler üzerindeki etkisini şöyle açıklıyor: "Pazaryerinde 1.000 TL'ye sattığınız bir ürünün size kalan net geliri, komisyon, reklam ve iade maliyetleri düşüldüğünde 600 ile 700 TL'ye iniyor. Aynı ürünü kendi Shopify mağazanızdan sattığınızda bu rakam 850 ile 900 TL'ye çıkıyor. Fark küçük görünüyor; ama yılda 10.000 adet sattığınızda bu fark milyonlara ulaşıyor."

Komisyon baskısının en çok hissedildiği kategoriler arasında tekstil, kozmetik ve elektronik aksesuar yer alıyor. Bu kategorilerde faaliyet gösteren işletmelerin kendi mağazalarını açma eğilimi son iki yılda belirgin biçimde ivmelendi.

Müşteri Verisi: Pazaryerinin En Büyük Silahı

Pazaryerlerinin satıcılara sunduğu en kritik dezavantajlardan biri müşteri veri erişiminin engellenmesidir. Trendyol veya Hepsiburada üzerinden gerçekleşen her işlemde alıcının iletişim bilgileri, alışveriş geçmişi ve tercih verileri pazaryerinin mülkiyetinde kalır. Satıcı, binlerce işlem yapmasına rağmen kendi müşteri tabanını tanıyamaz, tekrar satın alma kampanyaları yürütemez, müşteri ömür boyu değerini ölçemez.

Nodus Works'ün ajans olarak yönettiği mağaza portföyünden derlenen gözlemlere göre Shopify'a geçiş yapan işletmelerin büyük bölümü, geçiş sonrası 12 ay içinde mevcut müşterilerinden elde ettikleri tekrar satın alma gelirini yüzde 20 ile 35 oranında artırıyor. Bu artışın temel nedeni, e-posta ve SMS pazarlaması için kullanılabilir müşteri veri tabanının oluşması.

Efe Gündüz konuya ilişkin şu değerlendirmeyi yapıyor: "Shopify ile kurulan bir mağazada her sipariş işletmenin kendi CRM'ine düşüyor. İki yıl sonra 10.000 müşteriden oluşan bir veri tabanına sahip oluyorsunuz. Pazaryerinde aynı süre boyunca aynı satışı yaptıktan sonra sıfırdan başlıyorsunuz. Gerçek varlık müşteri verisidir."

Shopify Türkiye'de Yerel Altyapıyla Olgunlaşıyor

Önceki yıllarda Türk girişimcilerin Shopify tercihinin önündeki en büyük engel yerel ödeme ve kargo entegrasyon eksikliğiydi. Bu durum büyük ölçüde değişti.

iyzico, PayTR, Sipay ve Craftgate gibi Türk ödeme sağlayıcılarının Shopify ile resmi entegrasyonları artık App Store üzerinden birkaç saat içinde kurulabiliyor. Aras Kargo, Yurtiçi Kargo ve MNG Kargo gibi firmaların API bağlantıları olgunlaştı. Paraşüt, Logo Tiger ve Nebim gibi muhasebe ve ERP yazılımlarıyla entegrasyon mümkün hale geldi.

Nodus Works verilerine göre bugün Türkiye'ye özel ödeme altyapısı, kargo entegrasyonu ve yasal uyum yapılandırmasıyla birlikte bir Shopify mağazası ortalama 5 ile 10 iş günü içinde canlıya alınabiliyor. Bu süre iki yıl öncesine kıyasla yarı yarıya kısaldı.

İki Kanal Stratejisi: Pazaryeri ile Kendi Mağazasını Birlikte Yönetmek

Sektör uzmanları, iki kanalın birbirini dışlamadığının altını çiziyor. Pazaryerinden tamamen çıkmak değil, pazaryerine tek kanal olarak bağımlı kalmaktan çıkmak bu dönüşümün özünü oluşturuyor.

Nodus Works'ün danışmanlık hizmetlerinde önerdiği model şu şekilde işliyor: Pazaryeri, marka bilinirliği ve yeni müşteri kazanımı için kullanılmaya devam eder. Ancak bu müşteriler ilk alışverişten sonra kendi mağazasına yönlendirilir; sadık müşteri tabanı komisyon kesintisi olmayan kanalda tutulur.

"Pazaryeri hâlâ önemli bir trafik ve müşteri kazanım kanalı. Onu kapatmak değil, orada tanıştığınız müşteriyle uzun vadeli ilişkiyi kendi platformunuzda kurmak gerekiyor" diyen Efe Gündüz, bu modeli benimseyen işletmelerin bir yıl içinde toplam satış gelirinin yüzde 30 ile 40'ını kendi mağazasına taşıdığını gözlemlediklerini belirtiyor.

Uluslararası Satış Kapısı Açılıyor

Kendi Shopify mağazasına geçişin sağladığı avantajlardan biri de uluslararası satış imkânıdır. Türk pazaryerleri yalnızca yurt içi alıcılara ulaşırken Shopify mağazası, çoklu dil ve çoklu para birimi desteğiyle Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Amerika pazarlarına erişim sağlayabiliyor.

Nodus Works'ün portföyündeki mağazalar arasında tekstil, takı ve el sanatları kategorilerinde faaliyet gösteren işletmelerin önemli bir bölümü Shopify üzerinden yurt dışı satışa başladı. Bu işletmeler için pazaryeri kanalının sunmadığı kur farkı avantajı da ek bir gelir unsuruna dönüşüyor.

Efe Gündüz, Türkiye'den Shopify ile yurt dışına satışın önündeki en önemli adımı şöyle tanımlıyor: "Ürün kalitesi ve fiyatlandırma ikinci adım. Birinci adım, mağazanın teknik olarak uluslararası satışa hazır olması: çok dilli yapı, döviz bazlı fiyatlandırma, uluslararası kargo entegrasyonu ve vergi uyumu. Bu altyapı kurulmadan uluslararası satış denemesi çoğunlukla başarısızlıkla sonuçlanıyor."

Önümüzdeki İki Yıl: Hızlanan Dönüşüm

Türkiye e-ticaret altyapı ekosisteminin olgunlaşması, Shopify'ın yerel çözüm ortaklarının artması ve kendi mağazasını açmayı mümkün kılan teknik bilginin yaygınlaşmasıyla birlikte bu dönüşümün önümüzdeki iki yıl içinde ivme kazanması bekleniyor.

Nodus Works, Türkiye'deki girişimcileri yalnızca pazaryeri satıcısı olarak kalmak yerine kendi dijital varlıklarını inşa etmeye davet ediyor. Şirket hakkında daha fazla bilgiye nodusworks.com adresinden ulaşılabilir.

Nodus Works Hakkında

Nodus Works, İstanbul merkezli bir Shopify ajansıdır. Türkiye'deki e-ticaret işletmelerine Shopify mağaza kurulumu, teknik entegrasyon, dönüşüm optimizasyonu ve büyüme danışmanlığı hizmetleri sunmaktadır.

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