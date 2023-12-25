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Türk şirketin oyunu piyasayı altüst etti! En yüksek gelir elde eden oyun oldu

Türk şirketin oyunu piyasayı altüst etti! En yüksek gelir elde eden oyun oldu
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Türk oyun şirketi Dream Games'in geliştirdiği ''Royal Match'' oyunu, dünyada en yüksek gelir elde eden oyun oldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk oyun şirketi Dream Games, dünyadaki diğer rakiplerini geride bırakarak 2023 yılında gelirini ikiye katladı. Apple ve Google'ın online uygulama mağazalarında yapılan harcamaları raporlayan Data.ai araştırma şirketinin verileri, en çok ciro yapan firmanın Türk teknoloji girişimi Dream Games'in 'Royal Match' adlı oyunu olduğunu ortaya koydu. İngiliz yayın kuruluşu Financial Times da şirketin başarısını, "İstanbul'da küçük bir ekip tarafından kurulan oyun firmasının Microsoft'un sahip olduğu Candy Crush gibi birçok oyunu gölgede bıraktı" ifadeleriyle satırlarına taşıdı. İngiliz yayın kuruluşu, Türk şirketinin kısa vadeli para kazanmaya çalışan diğer şirketler gibi olmadığını, küçük ekibinin sürekli mobil oyunu daha iyi hale getirmek için çabaladığı yorumunu yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Financial Times'ın konuyla ilgili yayımladığı makaleyi sosyal medya hesabından paylaşarak, "Bir Türk teknoloji girişimi olan Dream Games'in Royal Match oyununun geçtiğimiz aylarda tüm dünyada en yüksek gelir elde eden mobil oyun olmayı başardığını, 2021 yılında 2,75 milyar dolar değerlemeyle ilk 'unicorn'larımızdan yani Turcorn'larımızdan olan Dream Games'in 200 kişilik ekibiyle, bu yıl yıllık gelirini ikiye katlayarak 2 milyar dolara yükselttiğini, 75 milyar değerindeki Candy Crush gibi rakiplerini geride bırakmayı başardığını biliyor muydunuz" dedi.

Şirketin CEO'su Soner Aydemir, ekibiyle birlikte daha önce kurdukları Peak Games'i dünya oyun devlerinden Zynga'ya sattıktan sonra 2019'da Dream Games'i kurmuştu. 

DHA

Etiketler dream games Royal Match
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