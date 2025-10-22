Türk Telekom Cep Magnet ile siz neredeyseniz internet keyfi orada

Türkiye’nin dijital dönüşümüne liderlik eden Türk Telekom, ürün ve hizmetleriyle müşterilerinin ihtiyaçlarına hızlı ve pratik çözümler sunmayı sürdürüyor. Mobil bağlantının olduğu her yerde internet erişimi sağlayan Cep Magnet, sunduğu kullanım kolaylığı ve esnek internet paketleriyle kullanıcıların hayatını kolaylaştırıyor.

Türk Telekom, müşterilerine bol GB’lı ve yüksek hızlı mobil internet deneyimi yaşatırken Cep Magnet ile müşterilerinin artan mobil internet ihtiyaçlarına çözüm sunuyor. Kullanışlı boyutlarıyla kolayca taşınan Cep Magnet, mobil altyapı üzerinden yüksek hızlı internet erişimi sağlıyor. Aynı anda birden fazla cihazın bağlantısına olanak tanıyan cihaz, farklı lokasyonlarda internet ihtiyacını karşılamak isteyen kullanıcılar için işlevsel bir kullanım sunuyor.

Cep Magnet’i kullanmaya başlamak çok kolay

Cep Magnet’ten numarasını taşıyarak ya da yeni hat alarak faydalanmak isteyen müşteriler; Türk Telekom mağazaları, web sitesi ya da Çağrı Merkezi üzerinden kolayca Cep Magnet başvurusunda bulunabiliyorlar. Başvurunun ardından SIM kartlar, il ve ilçe merkezlerinde ortalama 24 saat içinde kullanıma hazır şekilde müşterilerin kapısına teslim ediliyor.

Cep Magnet’ın 50GB, 100GB, 200GB ve 300GB’lık tarife seçenekleriyle müşteriler, ihtiyaçlarına en uygun internet çözümüne kolaylıkla ulaşabiliyor. Ek olarak Esnek Cep Magnet 100 GB Tarifesi satın alan müşteriler yılda 4 defa 30 günlük hat dondurma hakkına sahip oluyor. Müşteriler, ihtiyaçlarına en uygun paketi seçmek için https://bireysel. turktelekom.com.tr/mobil/cep- magnet adresini ziyaret ederek başvurularını birkaç adımda kolaylıkla tamamlayabiliyor.