Türk Telekom’dan hayatın her alanında engelleri aşan projeler

Türk Telekom, “Türkiye’ye Değer” anlayışıyla teknolojiyi iyilik ve faydaya dönüştürerek, her bireyin toplumsal hayata tam ve eşit katılımını sağlama vizyonuyla kurumsal sosyal sorumluluk projelerini sürdürüyor.

10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası kapsamında erişilebilirlik odağındaki çalışmalarıyla farkındalık yaratan Türk Telekom; görme engelli bireylerin açık ve kapalı alanlarda özgürce hareket etmesini sağlayan Sesli Adımlar, kitaplara ve bilgiye erişimi kolaylaştıran Telefon Kütüphanesi ve Türkiye’nin ikonik tarihî mekânlarını sesli betimlemelerle keşfetme imkânı sunan Mekanların Sesi, az gören çocukları eğitim hayatlarında destekleyen Günışığı, kas hastalıkları sebebiyle ellerini kullanamayan bireylerin göz hareketleriyle bilgisayar kullanmasını sağlayan EyeMo, sanat deneyimini kapsayıcı hale getiren Erişilebilir Tiyatro ve 5G teknolojisiyle tribün coşkusunu herkes için erişilebilir kılan Engelsiz Tribün gibi öncü projeleriyle hayatın her alanındaki engelleri teknolojiyle aşmaya devam ediyor.

Türkiye’nin dijital dönüşümüne öncülük eden Türk Telekom, teknoloji birikimini toplumsal faydaya dönüştürerek tarihi ve kültürel mirasın, sanatın ve sporun herkes için erişilebilir olması hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. “Türkiye’ye Değer” anlayışıyla engelli bireylerin hayata eşit, bağımsız ve tam katılımını destekleyen kurumsal sosyal sorumluluk projelerini odağına alan Türk Telekom, 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası kapsamında erişilebilirlik ve kapsayıcılık alanlarındaki güçlü projeleriyle farkındalık sağlıyor. Teknolojiyi engelleri ortadan kaldıran bir güç olarak konumlandıran Türk Telekom, hayatın her alanında daha kapsayıcı bir deneyim sunmayı amaçlıyor. Türk Telekom, geliştirdiği yenilikçi çözümlerle sadece fiziksel değil, duyusal ve dijital bariyerleri de aşarak teknolojinin gücünü iyilik ve fayda için kullanıyor; Engelsiz Tribün, Telefon Kütüphanesi, Kitaplara Ses, Günışığı, Sesli Adımlar, Erişilebilir Tiyatro gibi öncü projeleriyle engellilerin toplumsal hayata eşit katılımını ve bilgiye erişimini destekliyor.

Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, erişilebilirliği destekleyen çalışmalara verdikleri önemi vurgulayarak şunları söyledi: “Türk Telekom olarak, ‘Türkiye’ye Değer’ anlayışıyla teknolojiyi yalnızca bir araç değil, toplumsal iyiliği ve faydayı büyüten bir güç olarak görüyoruz. Hayatın her alanında teknolojinin gücüyle engelleri birlikte aşıyor, teknolojinin sunduğu imkânları her bir bireyin hayatına dokunacak, fiziksel ve sosyal engelleri ortadan kaldıracak çözümlere dönüştürüyoruz. Bu motivasyonla, Sesli Adımlar’dan Telefon Kütüphanesi’ne, Erişilebilir Tiyatro’dan Engelsiz Tribün’e kadar çok geniş bir yelpazede, hayatın kalbine dokunan projeler yürütüyoruz. Bu yıl, Sesli Adımlar uygulamamızı en yeni konumlandırma teknolojileriyle güncelleyerek görme engelli kullanıcılarımıza çok daha hassas ve kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmaya başladık. Aynı zamanda Telefon Kütüphanesi’ne yeni dahil ettiğimiz ‘Mekânların Sesi’ bölümüyle, ülkemizin sembolleşmiş 11 tarihi ve kültürel mekânını sesli betimlemelerle herkes için keşfedilebilir kıldık. Spordan sanata, kültürden eğitime hayatın her alanında bu engelleri birlikte aşmak için teknoloji birikimimizi seferber etmeye devam edeceğiz.” 

Telefon Kütüphanesi’nde “Mekânların Sesi” ile tarihi mekânlar keşfediliyor

Türk Telekom, tarihi ve kültürel mirasın herkes için erişilebilir olması hedefiyle "Mekânların Sesi" projesini hayata geçirdi. Görme engelli bireylerin bilgiye erişimine olanak sağlamak üzere ücretsiz sunulan Telefon Kütüphanesi uygulamasına yeni entegre edilen bu bölümle; Ani Harabeleri, Anıtkabir, Aspendos Antik Kenti, Atatürk Kültür Merkezi (AKM), Efes Antik Kenti, Ayasofya, Göbeklitepe, Kız Kulesi, Nemrut Dağı, Peri Bacaları ve Sümela Manastırı olmak üzere 11 önemli mekân sesli betimlemelerle erişilebilir kılındı. Sesli Betimleme Derneği (SEBEDER) iş birliğiyle, hedef kitlenin ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan bu içerikler, kullanıcıların bu mekânları kendi zihinsel imgeleriyle keşfetmelerini sağlıyor. 

Sesli Adımlar uygulamasında kişiselleştirilmiş yön bulma deneyimi

Türk Telekom’un Atatürk Kültür Merkezi’ni (AKM) ziyaret eden görme ve işitme engellilerin yardıma ihtiyaç duymadan açık ve kapalı alanlarda rahatça yön bulmalarına olanak sağlayan Sesli Adımlar uygulamasında, engelli bireylerin hayatını kolaylaştıracak geliştirmeler yapıldı. Yapılan çalışmalar ile uygulamadaki konumlandırma teknolojisi geliştirilirken, telefon içerisindeki sensörler de kullanılarak daha yüksek hassasiyetli bir deneyim sunulabiliyor. Yeni güncellemeler ile görme engelli kullanıcıların yön bulma deneyimi daha kişiselleştirilebilir hale getirildi ve yeni yönlendirme komutları eklendi. 

Kültür-sanatta ve sporda engeller kalkıyor

Türk Telekom’un kültür sanatta engelleri kaldırmak amacıyla uzun süredir yürüttüğü Erişilebilir Tiyatro projesi kapsamında, ana destekçisi olduğu Atatürk Kültür Merkezi’ndeki (AKM) tiyatro oyunları, canlı betimleme, özel sahne turu ve üst yazı uygulamalarıyla görme ve işitme engelli bireyler için engelsiz bir deneyime dönüştürülüyor. Öte yandan sporun birleştirici gücünü herkese ulaştırmayı hedefleyen Türk Telekom, "Engelsiz Tribün" projesi ile 5G teknolojisi ve özel ekipmanlar kullanarak engelli bireylerin tribün coşkusunu ve maç heyecanını tüm taraftarlarla aynı anda hissetmelerine olanak tanıyor. 

