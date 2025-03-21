Türkiye 36 saat sonra sosyal medyasına kavuştu

Sosyal medya platformlarına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan "erişim kısıtlaması" yaklaşık 40 saat sonra kaldırıldı...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı geniş çaplı soruşturmayla birlikte Türkiye’de sosyal medya platformlarına yönelik erişim kısıtlaması 40 saat sonra kaldırıldı.

X, Instagram, YouTube, TikTok, Facebook ve WhatsApp gibi sosyal medya platformlarına 40 saati aşkın süre boyunca erişim sağlanamadı.

BTK’dan, sosyal medya platformlarının kapatılması ya da erişimin engellenmesiyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmamış olması ise bütük tepki çekti.

Downdetector.com verilerine göre, saat 06.00'dan itibaren devam eden erişim sorunu başta kullanıcıları, medya ve e-ticaret firmalarını mağdur etti.

Sosyal medyadaki erişim sorununun İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla birlikte başlaması da dikkat çekerken yetkililerden hiçbir resmi açıklama yapmaması da büyük tepki çekmişti.