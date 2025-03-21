  1. Anasayfa
  2. Teknoloji
  3. Türkiye 40 saat sonra sosyal medyasına kavuştu

Türkiye 36 saat sonra sosyal medyasına kavuştu

Türkiye 36 saat sonra sosyal medyasına kavuştu
Güncelleme:

Sosyal medya platformlarına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan "erişim kısıtlaması" yaklaşık 40 saat sonra kaldırıldı...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı geniş çaplı soruşturmayla birlikte Türkiye’de sosyal medya platformlarına yönelik erişim kısıtlaması 40 saat sonra kaldırıldı.

X, Instagram, YouTube, TikTok, Facebook ve WhatsApp gibi sosyal medya platformlarına 40 saati aşkın süre boyunca erişim sağlanamadı.

BTK’dan, sosyal medya platformlarının kapatılması ya da erişimin engellenmesiyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmamış olması ise bütük tepki çekti.

Downdetector.com verilerine göre, saat 06.00'dan itibaren devam eden erişim sorunu başta kullanıcıları, medya ve e-ticaret firmalarını mağdur etti.

Sosyal medyadaki erişim sorununun İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla birlikte başlaması da dikkat çekerken yetkililerden hiçbir resmi açıklama yapmaması da büyük tepki çekmişti.

 

Etiketler ereişim erişim kısıtlaması sosyal medya erişim engeli bant daraltması
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
''Artık Sayın Cumhurbaşkanı’na Sayın Cumhurbaşkanı demeyeceğim!'' ''Artık Sayın Cumhurbaşkanı’na Sayın Cumhurbaşkanı demeyeceğim!'' Kadıköy’de büyük protesto! Sokaklar Tencere tava sesleriyle çınladı Kadıköy’de büyük protesto! Sokaklar Tencere tava sesleriyle çınladı ''White House'', ''White House'' olalı böylesini görmemişti! ''White House'', ''White House'' olalı böylesini görmemişti! Milliler, 5 maç sonra Macaristan'ı mağlup etti Milliler, 5 maç sonra Macaristan'ı mağlup etti CHP lideri Özel'den Saraçhane'de ''sokak'' çağrısı: ''Sokak çağrısı yapıyorum!'' CHP lideri Özel'den Saraçhane'de ''sokak'' çağrısı: ''Sokak çağrısı yapıyorum!'' Duygu German, Lucas Torreira ile aşk iddiaları için sessizliğini bozdu Duygu German, Lucas Torreira ile aşk iddiaları için sessizliğini bozdu İstanbul Üniversitesi diploma raporunun detayları ortaya çıktı İstanbul Üniversitesi diploma raporunun detayları ortaya çıktı Saraçhane'deki protestoda ortalık karıştı: Yaralı polis memurları var! Saraçhane'deki protestoda ortalık karıştı: Yaralı polis memurları var! İstanbul'da İmamoğlu yürüyüşüne polis müdahalesi İstanbul'da İmamoğlu yürüyüşüne polis müdahalesi Tanju Özcan Saraçhane'de polis barikatını böyle aştı Tanju Özcan Saraçhane'de polis barikatını böyle aştı
Gazeteci Merdan Yanardağ'a hapis cezası Gazeteci Merdan Yanardağ'a hapis cezası Ona dokunan yanar! Cezası tam 557 bin 212 Türk Lirası! Ona dokunan yanar! Cezası tam 557 bin 212 Türk Lirası! Ankara'da ODTÜ'de öğrencilere ''plastik mermili müdahale'' iddiası! Resmi açıklama geldi Ankara'da ODTÜ'de öğrencilere ''plastik mermili müdahale'' iddiası! Resmi açıklama geldi Oh be! Mauro Icardi ve Wanda Nara resmen boşandı! Oh be! Mauro Icardi ve Wanda Nara resmen boşandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan İmamoğlu ve gözaltılar için sessizliğini bozdu Cumhurbaşkanı Erdoğan İmamoğlu ve gözaltılar için sessizliğini bozdu