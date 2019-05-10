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  3. 10 Mayıs 2019 16:38

Türkiye, Facebook'a 1.6 milyon TL ceza kesti

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, "veri ihlali" gerekçesiyle Facebook'a 1 milyon 650 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

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