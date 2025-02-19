Türkiye internet hızında yine dibi gördü

Türkiye'nin aylık abonelik ücretleriyle tepki çeken internet hizmetinde dünya liginde dibi gördüğü bir kez daha ortaya çıktı.

Dünyanın önde gelen internet hız testi platformlarından Speedtest, internet hızı raporunu yayımladı. Küresel çapta yapılan değerlendirmede, ülkelerin sabit ve mobil internet indirme hızlarına göre sıralandığı raporda, Türkiye bakın kaçıncı sırada yer aldı.

Rapora göre, geniş bant internet hızında Singapur 336,45 Mbps ortalama hız ile dünya genelinde birinci sırada yer aldı. Mobil internet hızında ise Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) 545,94 Mbps ile lider konumda bulunuyor. Listenin en alt sıralarında ise Eritre 1,88 Mbps mobil internet hızıyla, geniş bant internet hızında ise Küba 3,04 Mbps ile son sırada yer aldı.

Türkiye, geniş bant internet hızında 49,11 Mbps ile 101. sırada, mobil internet hızında ise 66,04 Mbps ile 58. sırada yer aldı. Şehirler özelinde yapılan değerlendirmede ise İstanbul, 71,38 Mbps mobil internet hızıyla 90. sırada, Ankara 68,36 Mbps ile 94. sırada konumlandı. Geniş bant internet hızında ise İstanbul 66,08 Mbps ile 116., Ankara 52,86 Mbps ile 126. sırada yer aldı.

EN HIZLI İNTERNETİ OLAN ÜLKELER BELLİ

Sabit internet hız ligi

1. Singapur: 336.45

2. Birleşik Arap Emirlikleri: 310.05

3. Hong Kong: 305.71

4. Fransa: 287.44

5. İzlanda: 281.95

6. Şili: 276.77

7. ABD: 274.16

8. Danimarka: 247.62

9. İspanya: 245.58

10. İsviçre: 242.32

Mobil internet hız ligi

1. Birleşik Arap Emirlikleri: 545.94

2. Katar: 521.51

3. Kuveyt: 314.39

4. Bulgaristan: 252.05

5. Bahreyn: 213.09

6. Brezilya: 210.38

7. Suudi Arabistan: 201.08

8. Danimarka: 198.33

9. Güney Kore: 195.27

10. Gürcistan: 184.56

TÜDER'den Bakanlığa ve servis sağlayıcılarına sert tepki

Türkiye'nin internet hızı liginde son sıralarda yer aldığına işaret eden Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı ve Haber3.com yazarı Levent Küçük Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve tüm hizmet sağlayıcılarına "altyapı yatırımlarını" sordu.

Türkiye'de fiyat tarifeleri her geçen gün biraz daha artmasına rağmen hızın aynı oranda artmadığı internet için bir tepki de Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük'ten geldi.

TÜDER Başkanı Küçük, Türkiye'nin Speedtest by Ookla araştırmasına göre mobil internet ve sabit internet hızlarında diğer ülkelerin çok gerisinde olduğunu belirterek Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve tüm hizmet sağlayıcılarına seslendi.

İşte Küçük'ün o açıklaması:

Bağlantı veri hızı ve gecikme süresi gibi internet erişim performansını ölçen Speedtest by Ookla araştırmasına göre Türkiye, mobil internet hızı konusunda 147 ülke arasında 68’inci, sabit internet hızında ise 181 ülke arasında 111’inci sırada yer almıştır.

Fiyatlarını neredeyse %300.400 oranında artıran hizmet sağlayıcılara ve denetim görevini yerine getirmekle sorumlu devlet birimlerine soruyoruz:

Bu tablo karşısında altyapı için ne tür yatırımlar yapıyorsunuz?

İnternet hızını ve hizmet kalitesini artırmak için hangi adımları atmayı planlıyorsunuz?

Başta Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olmak üzere, yetkili ve sorumlu tüm kesimlerin dikkatine sunarız.



