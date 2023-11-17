Türkiye'de en çok kullanılan şifreler belli oldu

Türkiye'de internet ortamında en çok kullanılan 10 şifre açıklandı. Ne kadar acı ki onca uyarıya ve ikaza rağmen en çok kullanılan 10 şifrenin 10'u da aslında şifre olarak kullanılmaması gereken şifreler olduğu görüldü.

2023 yılının en çok kullanılan ve en tahmin edillebilen şifreleri açıklandı.

NordPass tarafından yayınlanan listede yer alan şifrelerin büyük bir çoğunluğu 2022 listesinde de yer almıştı.

Listede birinci sırada yer alan şifre elbette şaşırtmıyor: 123456. Bu yıllardır kullanılmaması söylenmesine rağmen en çok kullanılan şifreler arasıda yer alıyor.

En çok kullanılan şifreler şöyle:

1. 123456

2. admin

3. 12345678

4. 123456789

5. 1234

6. 12345

7. password

8. 123

9. Aa123456

10. 1234567890

Peki güçlü şifre nasıl olmalı?

1. En az 8 karakter kullanılmalı.

2. Şifre harf, rakam ve özel karakter içermeli.

3. Küçük ve büyük harf kullanılmalı.

4. Şifrede kişisel bilgi, sıklıkla kullanılan kelime, kolay tahmin edilebilir söz öbeği kullanılmamalı.

5. Tüm hesaplar için ayrı ayrı şifreler belirlenmeli.