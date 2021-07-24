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Türkiye'de iPhone'lara gönderilen acil durum uyarısı ortalığı karıştırdı

Türkiye'de iPhone'lara gönderilen acil durum uyarısı ortalığı karıştırdı

Türkiye'deki iPhone kullanıcılarına gönderilen acil durum mesajı şaşırttı. Birçok kullanıcının telefonuna arka arkaya ''Evde kal Türkiye'' bildirimi geldi.

Tüm dünya genelinde koronavirüsle mücadele için tedbirlerin önemine dikkat çekilirken, Türkiye'deki iPhone kullanıcıları bu sabah ilginç bir deneyim yaşadı. Kullanıcıların telefonlarına Acil Durum Uyarıları kapsamında "Evde kal Turkiye" bildirimi geldi.

ALARM TEKRARLIYOR
Konuyla ilgili sosyal medyada paylaşım yapan kullanıcılar bildirimle birlikte yüksek bir sesin duyulduğu videoları paylaştı. Kullanıcılar, alarmın tekrarladığından da bahsetti.

VODAFONE OPERATÖRÜNÜ TERCİH EDEN KULLANICILARA GELMİŞ OLABİLİR
Dikkat çeken başka bir nokta ise bildirimin geldiği telefonlarda kullanılan operatörün Vodafone olması oldu. Pek çok kullanıcı telefonlarının ekran görüntüsünü paylaştı.

ACİL DURUM UYARISI NASIL KAPATILIR?
Telefonlara Acil Durum Uyarısı (Test Alert Notification) test uyarısı bildirimi anlamına geliyor. Uyarıyı, Ayarlar sekmesindeki Bildirimler'in altından kapatmak mümkün.

Etiketler iphone acil durum uyarısı evde kal türkiye apple
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