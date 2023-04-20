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Türkiye'de yapay zekalı spiker dönemi

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Yapay zeka teknolojisi günden güne gelişmeye devam ederken robot sunucular Türkiye'de de kullanılmaya başlandı.

Dünyada son gelişmeler ışığında geliştirilen yapay zeka teknolojisi sunuculuk alanında da karşımıza çıkmaya başladı. Türkiye'de sosyal medya hesabı üzerinden geliştirilen teknolojide haber spikeri son gelişmeleri ve önemli haberleri takipçilerine Türkçe olarak aktarıyor.

SUNUMU "ALEXA" YAPIYOR
Robot spiker 'Alexa' hem ulusal hem de uluslararası alanda yaşanan son gelişmeleri görüntüler eşliğinde sunuyor. Alexa, Türkiye'deki seçim gündeminden, son dakika olaylarına, ekonomiden teknolojiye kadar birçok kategoride anlık haber paylaşımı yaparak güncel bilgileri kullanıcılarına ulaştırıyor.

 HER HABERDE FARKLI KIYAFET VE MAKYAJ
Alexa'nın her haberde farklı kıyafetler giydiği, makyajını ve saç modelini değiştirdiği de dikkat çekiyor. Klasik medyayı geleceğin teknolojisi yapay zeka ile birleştirmeyi hedefleyen proje ile gazeteciliğin sosyal medyada hala etkin ve dikkat çekici olması hedefleniyor.

İHA

Etiketler yapay zeka robot sunucu türkiye alexa
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