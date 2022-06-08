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Türkiye’den 4 dizi ve 2 film: Disney Plus'ta hangi içerikler var?

Türkiye’den 4 dizi ve 2 film: Disney Plus'ta hangi içerikler var?

Walt Disney Company’nin dijital dizi ve film platformu Disney Plus, 14 Haziran’da Türkiye’deki izleyicilerle buluşacak.

İstanbul’da düzenlenen basın toplantısında platform ile ilgili merak edilen detaylar hakkında bilgi verildi. The Walt Disney Company Türkiye Genel Müdürü Cenk Soner’in yaptığı açıklamada yerli içerikler de anlatıldı.

Soner, merakla beklenen ‘Kaçış’ın dizisinin yanı sıra Demet Özdemir ve Buğra Gülsoy’un başrollerini paylaştığı ‘Dünyayla Benim Aramda’, Timuçin Esen’in başrolde olduğu ‘Gri’ ve Pınar Deniz’in başrolde olduğu ‘Avcı’ adlı diziler ile ‘Recep İvedik 7’ ve ‘Kral Şakir Geri Dönüşüm’ filmleri platform açıldıktan kısa süre sonra yayına gireceğini söyledi.

 İŞTE MERAK EDİLEN DİSNEY PLUS İÇERİKLERİ…
Enkanto: Sihirli Dünya, Karlar Ülkesi; Külkedisi, Kurbağa Prens ve Küçük Denizkızı, Raya ve Son Ejderha, Mulan gibi Disney’in unutulmaz filmleri platformdan izlenebilecek.

Cruella, Amazon Ormanları macerası Jungle Cruise ve başrolünde oyuncu Tom Hanks ile tekrar hayat bulmaya hazırlanan Disney+ orijinali Pinokyo gibi Disney’in tüm canlı aksiyon filmleri de platformda olacak.

Yukarı Bak, Sevimli Canavarlar, İnanılmaz Aile, Wall-e, Oyuncak Hikayesi serisinin tamamı, Soul, Luka, Kırmızı adlı Pixar içerikleri de Disney Plus’ta yer alacak.
Shang-Chi ve On Halka Efsanesi, Eternals, Avengers: Endgame, Captain Marvel, Black Widow, Hawkeye’ın aralarında bulunduğu 50’den fazla Marvel filmiyle Ms. Marvel, Loki ve WandaVision dahil 40’tan fazla Marvel serisi sistemde sunulacak yapımlar arasında yer alacak.

Aynı zamanda, Star Wars’un tüm filmleri, ara filmler ve animasyonları, National Geographic’in zengin içeriği de platformda izleyiciyle buluşacak içeriklerin arasında yer alacak.

Etiketler Disney Plus teknoloji Disney Plus dizileri
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