Türkiye'den ''Hayalet SİHA'' hamlesi

Ukrayna basını, Türkiye'nin yeni nesil SİHA'yı kısa süre içinde piyasaya süreceğini yazdı. Radara yakalanmama özelliği olan yeni SİHA, ''Hayalet SİHA'' olarak anılıyor.

Türkiye'nin tam da Yunanistan'la kriz yaşadığı sırada başarısıyla dillere destan olan SİHA'lara bir yenisi daha ekleniyor.

UKRAYNA'DA BİLE HEYECAN YARATTI

Keşif ve saldırı yeteneklerine sahip yeni SİHA, Ukrayna'da bile heyecan yarattı. Defence Express'te yer alan habere göre 'Bayraktar TB4' olması beklenen SİHA'nın özellikleri de dikkat çekti. SİHA hakkındaki haber, dünya basınında da kendisine yer buldu.

TB2 DAHA DA GELİŞTİRİLİYOR

Bayraktar TB2, radarda düşük görünürlüğe sahip olmasıyla biliniyordu ve dünyada birçok ülke tarafından rağbet görüp satın alınmıştı.

RADARDA GÖRÜNMEZ HALE GELECEK

Bayraktar TB4'ün, TB2 versiyonundan geliştirildiği bildirilirken yeni versiyonun radarlar tarafından görülemez hale geleceği bilgisi paylaşıldı. Bayraktar TB4, bu nedenle "hayalet SİHA" olarak anılmaya başladı. Ayrıca yeni SİHA için "Kara ölüm" yorumları da yapılmaya başlandı.