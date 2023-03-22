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Türkiye'den WhatsApp ve Meta'ya para cezası

Türkiye'den WhatsApp ve Meta'ya para cezası
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Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun (KVKK) soruşturma başlattığı WhatsApp ve Meta'ya 2 milyon 665'er bin lira idari para cezası kesildi.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, başlattığı resen inceleme kapsamında Türkiye'deki ilgili kişilerin kişisel verilerini işleyen ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine tabi olan Meta ve WhatsApp'ın, Veri Sorumluları Sicili'ne kayıt yükümlülüğü bulunmasına rağmen bu yükümlülüğünü süresinde yerine getirmediğini tespit etti.

Bu nedenle, Meta ve WhatsApp'a ayrı ayrı 2 milyon 665 bin lira idari para cezası verilmesine hükmeden Kişisel Verileri Koruma Kurulu, ayrıca Meta ve WhatsApp'ın 30 gün içinde sicile kayıt yükümlülüğünün yerine getirilmesi konusunda talimatlandırılmasına karar verdi.

AA

Etiketler KVKK whatsapp meta ceza
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