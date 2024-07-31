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Türkiye'nin en çok ve en az sevdiği sosyal medya platformları belli oldu

Türkiye'nin en çok ve en az sevdiği sosyal medya platformları belli oldu
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Yapılan yeni bir araştırma dünya genelinde en sevilen uygulamaları ortaya koydu. İşte Türkiye'nin en çok ve en az sevilen sosyal medya platformları...

Yapılan yeni bir araştırma dünya genelinde en sevilen uygulamaları ortaya koydu. E-posta izleme hizmeti Mailsuite'in elde ettiği veriler bin 500 Google Play store yorumlarının karşılaştırılması sonucu elde edildi.

Dünya genelinde en az sevilen sosyal medya platformu Facebook oldu. Mark Zuckerberg'ün sahibi olduğu uygulama 39 ülkede en çok nefret edilen sosyal medya uygulaması olarak en düşük puanı aldı ve listenin ilk sırasına yerleşti.

Hemen arkasından mikroblog platformu Reddit geldi ve 30 ülkede en kötü puan alan uygulama olarak derecelendirildi. Zuckerberg'ün sahibi olduğu diğer siteler Instagram ve Threads ise en çok nefret edilen ilk beş site arasına girdi.

X, dünya genelinde 10 ülkede en az popüler uygulama olarak, en çok nefret edilenler listesinde üçüncü sırada yerini aldı. Elon Musk'ın Ekim 2022'de uygulamayı satın almasından bu yana sosyal medya sitesi bir dizi tartışmayla karşı karşıya kaldı.

Musk'ın, moderasyondaki kesintileri ve nefret söylemine karşı gevşek tutumu nedeniyle sert eleştirilerle karşı karşıya kalması, birçok reklamverenin platformdan uzaklaşmasına neden oldu.

EN SEVİLEN SOSYAL MEDYA UYGULAMALARI

Ancak tüm sosyal medya uygulamaları bu kadar tepki çekmiyor ve birçoğu kullanıcıları tarafından çok seviliyor. Özellikle kısa video paylaşım platformu TikTok, dünya genelinde 30 ülkede ilk sırada yer alarak en çok sevilen platform olarak öne çıkıyor.

Çinli ByteDance şirketi tarafından 2016 yılında kurulan uygulama, kısa sürede dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri haline gelirken, özellikle genç nesil tarafından tercih ediliyor. Ancak TikTok, sözde güvenlik açıkları ve Çinli ana şirketleriyle bağlantıları nedeniyle giderek daha fazla incelemeye tabi tutuluyor.

Bu durum, bazı senatörlerin uygulamayı ABD'de yasaklamak için çaba sarf etmesine yol açtı. Dolayısıyla ABD'de TikTok yerine BeReal'in zirveye oturması pek de şaşırtıcı değil. En sevilen ilk beş uygulama arasına sürpriz bir şekilde giren uygulama ise pek bilinmeyen TikTok benzeri uygulama Likee oldu.

Bu video paylaşım uygulaması Kuveyt, Bahreyn, Katar, Umman, Letonya ve Moldova'nın Google Play Store'unda en yüksek puan alan uygulama oldu. Ülke bazında en sevilen diğer 5 uygulama ise Threads, Facebook, Instagram oldu. Threads 15 ülkede, Facebook 12 ülkede, Instagram ise 9 ülkede en sevilen uygulama oldu.

İŞTE TÜRKİYE'NİN SOSYAL MEDYA ANALİZİ

Türkiye verilerine göre X, eski adıyla twitter ülke genelinde en az sevilen uygulama oldu. Türk kullanıcıların en çok sevdiği uygulama ise dünya genelinde olduğu gibi TikTok olarak belirlendi.

Etiketler sosyal medya en çok sevilen sosyal medya platformu en az sevilen sosyal medya platformu
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