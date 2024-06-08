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Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever görevini tamamladı

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever görevini tamamladı
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Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever'in de içinde bulunduğu "VSS Unity" yörünge altı aracı, iniş yaptı.

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever'in de içinde yer aldığı Virgin Galactic'e ait "VSS Unity" yörünge altı aracını taşıyan uçak, ABD yerel saatiyle 08.30'da (TSİ 17.30) New Mexico'daki Spaceport tesisinden havalandı.

Atasever'in de üyesi olduğu "Galactic 07" ekibi, aileleriyle vedalaşmaları sonrası alkışlar eşliğinde "VSS Unity" yörünge altı aracına doğru hareket etti.

Türkiye'nin ikinci astronotu Atasever'i uğurlayanlar arasında Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Ahmet Yozgatlıgil de yer aldı.

"VSS Unity" yörünge altı aracını taşıyan Virgin Galactic'e ait uçak, ABD yerel saatiyle 08.30'da (TSİ 17.30) yolculuğuna başladı.

New Mexico'daki Spaceport tesisinden taşıyıcı uçak aracılığıyla havalanan "VSS Unity" yörünge altı aracının yolculuğu 1 saat 10 dakika sürdü.

Araç, taşıyıcı uçak aracılığıyla yaklaşık 45 bin fitlik yüksekliğe erişmesinin ardından hibrit yakıtlı roket motorunu ateşleyerek yaklaşık 90 kilometre irtifaya ulaştı.

Türkiye'nin ikinci astronotu Atasever'in de içinde yer aldığı "VSS Unity" yörünge altı aracı, ABD yerel saatiyle 09.40'ta (TSİ 18.40) süzülerek iniş yaptı.

Uçağın ABD'nin New Mexico eyaletinde bulunan Spaceport tesisine inmesiyle, 4 astronot ve 2 pilottan oluşan 6 kişilik "Galactic 07" ekibinin bir üyesi olan Atasever'in yörünge altı araştırma uçuşu da sona erdi.

Atasever'in araştırmacı astronot olarak bulunduğu mürettebatta, ABD'den iki, İtalya'dan da bir özel astronot yer aldı.

Etiketler Tuva Cihangir Atasever uzay yolculuğu
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