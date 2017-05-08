Türkiye'nin milli füzeleri sonunda görücüye çıkıyor

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsünün (SAGE) geliştirdiği, Türkiye'nin ilk milli hava füzeleri, GÖKDOĞAN ve BOZDOĞAN'ın, 13. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2017) görücüye çıkacağını bildirdi.

Özlü, AA muhabirine, SAGE'nin geliştirdiği ve IDEF'te lansmanı yapılacak, Türkiye'nin ilk milli hava füzeleri GÖKDOĞAN ve BOZDOĞAN projelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

TÜBİTAK'ın "Ulusal Savunma için Ulusal Ar-Ge" sloganıyla çalışmalar yürüttüğünü anlatan Özlü, bu kapsamda SAGE'nin savunma sanayisi alanında geliştirdiği önemli projelerile Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) hizmet vermeye devam ettiğini söyledi.

Özlü, SAGE'nin Türkiye'nin ilkleri arasında yer alan milli akıllı mühimmat Hassas Güdüm Kiti, milli seyir füzesi Satha Atılan Orta Menzilli Mühimmat (SOM) ve ardışık delici harp başlığına sahip ilk uçak bombası olan Nüfuz Edici Bomba gibi birçok başarılı projeye imza attığını anımsattı.

"Milli aktif radar arayıcı başlık"

SAGE'nin, geliştirdiği mühimmat ve füze projelerinden edindiği bilgi birikimiyle daha karmaşık ve zorlu hedeflere odaklandığına işaret eden Özlü, "SAGE, 2013 yılında hava füzeleri üzerine çalışmaya başladı. Bu çerçevede başlayan projeler kapsamında kısa menzilli, yüksek manevra kabiliyetine sahip, kızılötesi görüntüleyicili arayıcı başlıklı GÖKDOĞAN ile uzun menzilli, aktif radar arayıcı başlıklı BOZDOĞAN olmak üzere iki yeni füze geliştirildi. Burada önemli bir kazanım olarak uzun menzilli hava savunma füzelerinde de kullanılan ilk aktif radar arayıcı başlık, tamamen milli olarak tasarlandı." diye konuştu.

Özlü, Türkiye'nin ilk milli hava füzeleri GÖKDOĞAN ve BOZDOĞAN'ın, ilk kez 13. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF'te görücüye çıkacağını da söyledi.

"Milli hava füzeleri, F-16 uçaklarından atılabilecek"

GÖKDOĞAN ve BOZDOĞAN'ın, Türk Hava Kuvvetlerinin hava hakimiyetini artırmak için geliştirildiğini dile getiren Özlü, milli hava füzelerinin F-16 uçaklarından atılabileceğini belirtti.